Νίκος Ανδρουλάκης για το χθεσινό ντιμπέιτ: Το ΠΑΣΟΚ είναι ξανά εδώ

«Η χθεσινή βραδιά ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για τον δημόσιο πολιτικό διάλογο. Όσοι επιμέναμε για ένα πιο ανοιχτό και ελεύθερο debate νιώθουμε απόλυτα δικαιωμένοι» έγραψε στο Facebook ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Μετά από μια δεκαετία που σφραγίστηκε από την απολίτικη τοξικότητα ανάμεσα στον πρώην δικομματισμό, το ΠΑΣΟΚ πρωτοπόρησε ανοίγοντας νέους δρόμους στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται ο πολιτικός διάλογος στη χώρα. Βάλαμε ξανά τον πήχη ψηλά, γιατί στην ουσία βάλαμε την ίδια την πολιτική ψηλά.

Και ένα επιμύθιο του χθεσινού debate. Είναι πλέον ξεκάθαρο στους πολίτες ότι η ΝΔ έχει απέναντί της έναν ισχυρό αντίπαλο με εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ξανά εδώ.

Και μετά τις 13 Οκτώβρη, θα είναι ακόμα πιο ενωμένο και ακόμα πιο δυνατό» ανέφερε ο ίδιος.

