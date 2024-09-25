Τι έδειξε το poll του skai.gr για το debate του ΠΑΣΟΚ

Σφοδρά πυρά, προσωπικές επιθέσεις και αιχμές, αντεγκλήσεις, πολιτικοί αλλά και έντονοι διάλογοι επικράτησαν στο debate όπου διασταύρωσαν τα ξίφη τους Νίκος Ανδρουλάκης, Παύλος Γερουλάνος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας και Μιχάλης Κατρίνης, ενόψει της εκλογής νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ στις 6 Οκτωβρίου.

Τις "επιδόσεις" των έξι υποψηφίων αξιολόγησαν οι αναγνώστες του skai.gr μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας, απαντώντας στο ερώτημα "Ποιος υποψήφιος πιστεύετε ότι είναι ο νικητής του debate;"

Σημειώνεται πως δεν πρόκειται για δημοσκόπηση με σταθμισμένο δείγμα, αλλά για μια διαδικτυακή ψηφοφορία, όπου το δείγμα είναι τυχαίο.

Η ψηφοφορία βγήκε στον αέρα κατά τη διάρκεια του δεύτερου διαλείμματος του debate (στις 23:13) κι ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι θεματικές Οικονομία-Ανάπτυξη, Κοινωνικό κράτος-Νέα γενιά-Δημογραφικό, Εξωτερική πολιτική-Άμυνα-Ευρωπαϊκή Ένωση, Κράτος-Θεσμοί-Αυτοδιοίκηση, Κλιματική κρίση-Πολιτική προστασία-Ενεργειακή μετάβαση (ακολούθησε η θεματική "ΠΑΣΟΚ: Επόμενη μέρα" και η τελική τοποθέτηση των υποψηφίων) κι έκλεισε στις 15.00 της Τετάρτης.

Αρχικά, προβάδισμα είχε ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ στη δεύτερη θέση εναλλάσσονταν για αρκετή ώρα Άννα Διαμαντοπούλου και Νίκος Ανδρουλάκης.

Λίγο μετά τη λήξη του debate (γύρω στις 12.30 τα μεσάνυχτα) τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έδιναν 25% στον Παύλο Γερουλάνο, 24% στην Άννα Διαμαντοπούλου, 18% στον Νίκο Ανδρουλάκη, 17% στον Χάρη Δούκα, 7% στη Νάντια Γιαννακοπούλου, 6% Μιχάλης Κατρίνης, με 3% να ψηφίζει "Κανένας/Καμία."

Στη συνέχεια ο Παύλος Γερουλάνος διεύρυνε τη διαφορά στο 28%, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να περνάει στη δεύτερη θέση με 25% και με σημαντική διαφορά από την Αννα Διαμαντοπούλου και το 17% που την έφερε στην τρίτη θέση.

Λίγο μετά τις 02.00 τα ξημερώματα, στην πρώτη θέση βρέθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου η οποία διατήρησε έκτοτε το προβάδισμα. Μάλιστα, οι πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου παρουσίασαν αναλυτικά το poll και κατά πώς φαίνεται, το νέο κύμα ψηφοφόρων που προστέθηκε διεύρυνε τη διαφορά υπέρ της.

Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα της διαδικτυακής ψηφοφορίας "Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο νικητής του debate" διαμορφώνεται ως εξής:

Αννα Διαμαντοπούλου: 38%

Παύλος Γερουλάνος: 22,5%

Νίκος Ανδρουλάκης: 13,2%

Χάρης Δούκας: 11,9%

Νάντια Γιαννακοπούλου: 6,6%

Μιχάλης Κατρίνης: 4,6%

Κανένας: 3,2%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κάθε συμμετέχοντας είχε δικαίωμα μόνο μιας ψήφου, κάτι που διασφαλίστηκε και ηλεκτρονικά με βάση τα cookies και τη διεύθυνση IP.

