Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας κι Αρμενίας: Τι συζητήθηκε

Τη διαχρονική θέση της Ελλάδας υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και τη στήριξή της στη σύναψη, το συντομότερο δυνατόν, μίας συμφωνίας που θα διασφαλίσει τη βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του στη Νέα Υόρκη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας, Ararat Mirzoyan.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν, αλλά και για την γενικότερη κατάσταση ασφαλείας στο Νότιο Καύκασο. Ο κ. Γεραπετρίτης, αφού υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο λαών, εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Αρμενίας.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας και καταγράφηκε η βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνσή τους. O Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε στον Αρμένιο ομόλογό του ότι, σε συνέχεια και της επίσκεψης που πραγματοποίησε ο ίδιος στο Ερεβάν τον περασμένο Ιανουάριο, θα δρομολογηθεί, από ελληνικής πλευράς, η επίσκεψη επιχειρηματικής αποστολής στην Αρμενία με αντικείμενο την περαιτέρω σύσφιγξη των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

Συνάντηση Γεραπετρίτη και με τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στη Νέα Υόρκη μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Ινδού ομολόγου του, Subrahmanyam Jaishankar. 'Αλλωστε οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών στο υψηλότερο επίπεδο έχουν πυκνώσει τον τελευταίο χρόνο, με τον Ινδό πρωθυπουργό Narendra Modi να επισκέπτεται την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023 και τον Έλληνα πρωθυπουργό να είναι το τιμώμενο πρόσωπο τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους στη Διάσκεψη Raisina Dialogue στο Νέο Δελχί, όπου και οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν την πρώτη διμερή τους συνάντηση.

Κατά τις συνομιλίες στη Νέα Υόρκη διαπιστώθηκε η κοινή βούληση για διεύρυνση της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας και εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, το εμπόριο και η κινητικότητα εργατικού δυναμικού.

Για αμφότερες τις χώρες κορυφαία προτεραιότητα είναι να προχωρήσει η υλοποίηση του οικονομικού διαδρόμου IMEC (India-Middle East-Europe-Economic Corridor), το οποίο εκ των πραγμάτων θα καταστήσει την Ελλάδα πύλη της Ινδίας στην Ευρώπη.

Την αρχαιότερη και την μεγαλύτερη Δημοκρατία του κόσμου συνδέουν η μακροχρόνια ναυτική παράδοση και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και η κοινή τους προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Μάλιστα η ινδική πλευρά έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας στη ναυτιλία, ο οποίος είναι πλέον τομέας προτεραιότητας για την Ινδία. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Jaishankar προσκάλεσε τον Γιώργο Γεραπετρίτη να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Νέο Δελχί, συνοδευόμενος από εκπροσώπους της ελληνικής επιχειρηματικής και εφοπλιστικής κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

