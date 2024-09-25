Με αιχμές και προσωπικές επιθέσεις, ακόμα και έντονους διαλόγους εξελίχθηκε το debate των υποψηφίων προέδρων του ΠΑΣΟΚ, το οποίο διεξήχθη ενόψει των εσωκομματικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 6 Οκτωβρίου και αν χρειαστεί επαναληπτικός γύρος, στις 13 Οκτωβρίου.

Τα περισσότερα πυρά συγκέντρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δέχθηκε κριτική για το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αύξησε τα ποσοστά του παρά τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.

Επιθέσεις δέχθηκε και η Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης άφησε αιχμές κατά του κ. Δούκα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι απο τη δική του τακτική κέρδισε τον Δήμο της Αθήνας.

Αιχμηρός ήταν και ο διάλογος ανάμεσα στην 'Αννα Διαμαντοπούλου και τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος την επέκρινε ότι απουσίαζε όλα αυτά τα χρόνια από τις μάχες που έδινε το ΠΑΣΟΚ. « 'Αλλοι πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι στη ΝΔ . Εγώ δεν πήγαν πουθενά. Έμεινα στη παράταξη. Είπα όχι στη κομματική γιατί υπάρχει κι άλλη ζωή έξω απ αυτήν».

Η κ Διαμαντοπούλου υπογράμμισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα, άφησε αιχμές για τις εσωκομματικές κόντρες των υπολοίπων υποψηφίων , επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να μιλήσει για το μέλλον. « Θα είναι πρώτο κόμμα και τότε θα ερωτηθούν οι άλλοι τι θα κάνουν».

Δείτε ΕΔΩ το live του skai.gr για το debate

Πώς τοποθετήθηκαν:

1)Οικονομία ανάπτυξη

Τα θέματα της Οικονομίας και το σχέδιο που πρέπει να εκπονήσει για ισχυρή Ανάπτυξη ήταν ο πρώτος κύκλος της συζήτησης στο debate των υποψηφίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ωστόσο η συζήτηση επεκτάθηκε εμμέσως και σε ευρύτερα θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Ο διάλογος ήταν εξ αρχής ζωηρός με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει απ΄ευθείας συζήτηση και αντιπαράθεση με τον Παύλο Γερουλάνο για τα κόκκινα δάνεια υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει στο πρόγραμμά του συγκεκριμένη πρόταση ενώ στη παρατήρηση του κ. Γερουλάνου για θέσπιση δανειολόγειου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναρωτήθηκε για δεν συνέβαλε στη βελτίωση της θέσης του ΠΑΣΟΚ για να απαντήσει ο Παύλος Γερουλάνος οτι δεν προκάλεσε, ως Πρόεδρος, τέτοια εσωκομματική συζήτηση.

Παρενέβη η Αννα Διαμαντοπούλου υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των μικρομεσαίων και σε ερώτηση για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών την χαρακτήρισε ισοπεδωτική και πως χρειάζεται εξορθολόγηση και σταθερή φορολογική πολιτική, ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις και να ενισχυθεί η παραγωγή.

Σε παρέμβασή του ο Χάρης Δούκας σχολιάζοντας αναφορά της Νάντιας Γιαννακοπούλου για την ανάγκη να μπει τάξη στο χώρο των Πανεπιστημιών που θα βοηθήσει την ανάπτυξη, εμφανίστηκε θετικός στην αναθεώρηση του άρθρου 16.

2)Κοινωνικό κράτος, νέα γενιά, δημογραφικό

Η δεύτερη ενότητα αφορούσε το κοινωνικό κράτος και το δημογραφικό. Ο κ. Γερουλάνος τόνισε «Κατ’ αρχήν να πούμε το εξής Το δημογραφικό, το ασφαλιστικό και τα κόκκινα δάνεια είναι τρεις βόμβες αυτή τη στιγμή που περιμένουν να σκάσουν στα χέρια μας». Αναφέρθηκε στο «πρόγραμμα Αναγέννηση, το οποίο ουσιαστικά τι λέει; Λέει ότι αν θέλουμε να παράγουμε πλούτο στη χώρα και να τον διανέμουμε δίκαια, θα πρέπει πρώτα απ όλα να συγκεντρώσουμε την εξουσία. Δηλαδή οι τοπικές οικονομίες να έχουν την κατάσταση στα χέρια τους». Μίλησε επίσης για «συντεταγμένη μετανάστευση».

Η Νάντια Γιαννακοπούλου μίλησε για αδιανόητη και απαράδεκτη στάση της Γερμανίας στο θέμα της Συνθήκης Σένγκεν. «Βεβαίως θα σας πω ότι χρειάζεται η προστασία, η φύλαξη των συνόρων μας, πάντα με την τήρηση των διεθνών κανόνων και ειδικά η χώρα μας. Ποια είναι η στάση της Ευρώπης για το μεταναστευτικό; Κάποιες χώρες δεν το δέχονται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και βεβαίως να επαναπροσδιορίσουμε συνολικά ποια θα είναι η στάση μας και ποια θα είναι η στάση της χώρας μας μέσα σε αυτό. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάποια τέτοια κουβέντα μέσα στο κόμμα, όπως δεν θυμάμαι να έχουν γίνει και άλλες κουβέντες πάνω σε πολύ μείζονα ζητήματα, όπως είναι το θέμα του μεταναστευτικού και ειδικά στον Δήμο Αθηναίων».

Η Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στην εκλογική της βάση και στον Στέφανο Κασσελάκη, λέγοντας: «Ο κύριος Κασσελάκης έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά που προσέλκυαν τους νέους. Αναφερόμενη στα προβλήματα των νέων, είπε ότι πρέπει να δούμε τις αλλαγές που έχουν στον τρόπο που ζούνε, στον τρόπο που ερωτεύονται. Είναι το στεγαστικό που είναι ένα μείζον ζήτημα για το οποίο όλοι έχουμε καταθέσει θέσεις. Είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει και θέλουν να έρθουν. Οι άνθρωποι που τελειώνουν εδώ και δεν θέλουν να φύγουν και φεύγουν υποχρεωτικά. Αυτά είναι τα ζητήματα που οφείλουμε να θέσουμε και τα οποία η κυβέρνηση».

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στην ανεργία και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω μείωσή της. Κατέκρινε την επιδοματική πολιτική, όπως είπε, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για μία «ριζική ανακατεύθυνση στον τρόπο που προσεγγίζουμε συνολικά το παραγωγικό μοντέλο. Και για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να ενισχύσουμε στην πράξη την καινοτομία, την εξωστρέφεια, με σημαντική κινήτρων». Αναφερόμενος στους νέους, είπε ότι «ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η κοινωνική στέγη, η κοινωνική στέγαση και υπάρχει μια νόρμα στο εξωτερικό που λέει ότι αν φτιάξεις πολύ μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα, το 10% θα πρέπει να ανήκει, να γίνεται κοινωνική κατοικία και να στηρίξει για παράδειγμα τους φοιτητές. Και ρωτάω: Φτιάχνονται πολύ μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις στη χώρα. Για παράδειγμα στο Ελληνικό το 10% θα ισχύσει για αυτή την πολύ μεγάλη επένδυση, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης».

Ο Μιχάλης Κατρίνης, σε ερώτηση για το κοινωνικό κράτος και ποιο μοντέλο στηρίζει, είπε ότι στηρίζει το πρότυπο της πολιτικής της δεκαετίας του '80 με υγεία προσβάσιμη για όλους, ασφάλιση για όλους και με αναλογικές αμοιβές. Τόνισε, δε, ότι είναι επιτακτική η επαναφορά του προτύπου της δεκαετίας του '80, του ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμενος στο ΕΣΥ, τόνισε ότι θέλει ένα ΕΣΥ «με υγεία ποιοτική, δωρεάν, καθολική για όλους, όπου και αν πήγα στη χώρα το πρώτο και το απόλυτο αίτημα ήταν να έχουμε νοσοκομεία, γιατρούς, προσωπικό που δεν υπάρχει παρά τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις της σημερινής κυβέρνησης».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα μετανάστευσης και τις δράσεις που ανέλαβε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόνισε επίσης ότι το ασφαλιστικό είναι μεγάλο θέμα και ότι όταν ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, έλαβε γενναίες αποφάσεις. Επιπλέον, άσκησε κριτική στην κυβέρνησηγ για την Παιδεία και την Υγεία, λέγοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία, ό,τι έχει καταφέρει στη δημόσια υγεία θέλει να καταφέρει και στη δημόσια παιδεία. Όλα εμπόριο και στους ιδιώτες εις βάρος των πιο αδύναμων και της μεσαίας τάξης».

3)Εξωτερική πολιτική, άμυνα, ΕΕ

«Η συμφωνία των Πρεσπών έχει σοβαρά προβλήματα και τα είχα επισημάνει εγκαίρως. Από την ώρα που είναι διακρατική συμφωνία πρέπει να τηρείται », τόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου όταν ρωτήθηκε για τη στάση της ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας που την αμφισβητεί . Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει όλα τα μέσα για να υπερασπισθεί τα θετικά της συμφωνίας. Η κ. Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε νέα πρόκληση την αναφορά του Ταγίπ Ερντογάν, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος στη Κύπρο υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται άμεσα σχέδιο της Ελληνοκυπριακής πλευράς ενόψει της νέας πρωτοβουλίας του γ.γ του ΟΗΕ.

Ο Μιχάλης Κατρίνης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρει ξανά τον πατριωτικό του χαρακτήρα προτάσσοντας το ΒΕΤΟ , εφόσον χρειαστεί, απέναντι στη Τουρκία. Ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίσει αν θεωρεί ότι πρέπει να καταργηθεί το ΒΕΤΟ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να απαντά πως είναι διαφορετικά το ΒΕΤΟ για τη Τουρκία από το ΒΕΤΟ π.χ για τα φορολογικά .

Η κ. Γιαννακοπούλου ρώτησε τον Μιχάλη Κατρίνη αν όταν ήταν πρόεδρος στη Κ.Ο είχε συννενόηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη για τα εθνικά θέματα γιατί διαπιστώνει διαφορετικές αντιλήψεις. Ο κ. Κατρίνης απάντησε πως πάντα υπερασπίστηκε τις διαχρονικές πατριωτικές σχέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εθνικά θέματα .

4)Κράτος, Θεσμοί, Αυτοδιοίκηση

Στη θεματική ενότητα για τους θεσμούς, το ερώτημα του δημοσιογράφου Γιώργου Κουβαρά προς την 'Αννα Διαμαντοπούλου αν αισθάνεται ότι απέδωσε το πολιτικό βάρος που έπρεπε στο θέμα των υποκλοπών αλλά και στην υπόθεση των Τεμπών ή υπήρξε επιεικής απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης , ανέβασε στα ύψη τους τόνους μεταξύ των έξι υποψηφίων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια του Debate.

Η κ. Διαμαντοπούλου απάντησε ότι η αντίδραση της ήταν άμεση με ανάρτησή της όταν ήρθαν στην επιφάνεια όλα τα γεγονότα και μίλησε για μείζον εθνικό σκάνδαλο και μείζον εθνικό ζήτημα και είναι έξω από κάθε λογική με απόφαση εισαγγελέα να παρακολουθείται ο υποψήφιος εκείνη την εποχή πρόεδρος του σοσιαλιστικού κόμματος.

«Το δεύτερο που είπα είναι ότι πρέπει να περιμένουμε τη δικαιοσύνη να αποδώσει τις κανονικές ευθύνες. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει να λέει ποιος, πως και γιατί.

Στην πορεία έχουμε μια χειραγώγηση των θεσμών που εμπόδιζαν και να υπάρξει φως στην υπόθεση και το ίδιο συνέβη και στα Τέμπη. Επομένως και σωστή και καταγγελτική εκεί που έπρεπε και θεσμική» συμπλήρωσε η κ. Διαμαντοπούλου.

Η απάντηση της κ. Διαμαντοπούλου προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη που της ανέφερε ότι «στις 9 Νοεμβρίου 2022 σε μία συνέντευξη της είχε πει ότι κακώς βάλλεται ο πρωθυπουργός για την υπόθεση των υποκλοπών».

«Εξακολουθείτε να το πιστεύετε; νομίζω ότι μετά από αυτά που είπατε μάλλον όχι», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης.

Η κ. Διαμαντοπούλου αντέτεινε ότι αυτό που είπε είναι ότι «η τελική ανακάλυψη της σκευωρίας πρέπει και έπρεπε να γίνει από τη δικαιοσύνη και ότι είναι απαράδεκτο να παρακολουθείται με οποιοδήποτε τρόπο και λόγο αρχηγός κόμματος της Αντιπολίτευσης».

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας παρατήρησε ότι δεν κατάλαβε αν η κ. Διαμαντοπούλου ήταν σαφής και συμφωνεί ότι πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της στο θέμα των Τεμπών, όταν σε δήλωσή της στις 21 Μαΐου 2023 είχε πει ότι «έφερε στην επιφάνεια πολλές από τις παθογένειες του αποτυχημένου κράτους».

«Μήπως αυτή η διατύπωση είναι σωσίβιο για τον κ. Μητσοτάκη και δεν είναι αρκετό για το έγκλημα των Τεμπών;» σημείωσε ο κ. Δούκας.

Την σκυτάλη πήρε ο Μιχάλης Κατρίνης που ανέφερε ότι δεν έχει βρει δημόσια τοποθέτηση της για τις υποθέσεις αυτές παρά μόνο μετά την υποψηφιότητα της ρωτώντας αν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει την αυτοκριτική της απευθυνόμενη στους πολίτες που έστειλαν μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη τις ευρωεκλογές;

Η κ. Διαμαντοπούλου επέμεινε ότι όλες οι απόψεις της είναι ξεκάθαρες ενώ ο κ. Κατρίνης αντέτεινε ότι δεν έχει ακούσει καμία τοποθέτηση της να είναι απέναντι στη λογική του επιτελικού κράτους του Μαξίμου το οποίο γέννησε τις υποκλοπές και να είναι στη γραμμή του ΠΑΣΟΚ.

Η κ. Διαμαντοπούλου τον κατηγόρησε ότι διαστρεβλώνει συνειδητά όλες τις θέσεις της σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου με συνεχείς επιθέσεις εναντίον της.

Κόντρα όμως υπήρξε και μεταξύ της 'Αννας Διαμαντοπούλου με τον Χάρη Δούκα όταν του καταλόγισε «απόψεις οι οποίες δεν είναι απόψεις ΠΑΣΟΚ σε ότι αφορά την πολιτική του σε σειρά ζητημάτων, στο δήμο Αθηναίων».

«Είναι απόψεις εκτός εποχής, δεν είναι ΠΑΣΟΚ» σημείωσε η κ. Διαμαντοπούλου αφήνοντας αιχμές «για απόψεις που έχουν να κάνουν με μελλοντική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και την Ανταρσία προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κ. Δούκα που αντέτεινε ότι οι θέσεις του είναι πάντα ίδιες και είναι θέσεις ΠΑΣΟΚ όταν η ίδια δεν ήταν ΠΑΣΟΚ».

5)Κλιματική κρίση, πολιτική προστασία, ενεργειακή μετάβαση

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε ουσιαστικά στο έργο του στον Δήμο Αθηναίων και στα δέντρα που έχουν φυτευτεί στην πρωτεύουσα, καθώς και στη Διπλή Ανάπλαση, ενώ μίλησε για ΔΕΗ που πρέπει να ανήκει στο Δημόσιο και αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες επιχειρήσεις.

Ο Μιχάλης Κατρίνης αναφέρθηκε στις μορφές ενέργειας. «Νομίζω ότι η εξόρυξη των υδρογονανθράκων έχει και γεωπολιτική σημασία και δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Δεύτερον, είμαστε όλοι υπέρ της ενεργειακής μετάβασης. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνει προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων που είναι σαφές ότι αισχροκερδούν εις βάρος των Ελλήνων πολιτών», τόνισε.

Ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρθηκε στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων, χαρακτηρίζοντας πρόβλημα τη συγκέντρωση εξουσιών στο κεντρικό κράτος. «Αν κάναμε αποκέντρωση εξουσιών και όχι μόνο αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά γιατί θα ξέραμε ποιος είναι υπεύθυνος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε για τις υψηλές τιμές στην ενέργεια, λέγοντας ότι «ο κύριος Μητσοτάκης όντως είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων». «Εμείς είχαμε πει εξαρχής πηγαίνετε στην πηγή και βάλτε πλαφόν στη λιανική που να πληρώσουν οι καταναλωτές, το κράτος αλλά και αυτοί ένα κομμάτι, ένα μερίδιο της ενεργειακής κρίσης. Και κάτι τελευταίο, η εξάρτηση στο φυσικό αέριο και αυτό ήταν καταστροφή τεράστια», πρόσθεσε.

Η Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε για «αποκέντρωση αρμοδιοτήτων». «Η αποκέντρωση είναι πολύ σωστή θέση και αρκεί να σας πω ότι το κεντρικό κράτος έχει 17.000 αρμοδιότητες, Η τοπική αυτοδιοίκηση 1.700 και οι περιφέρειες 750. Να καταλάβουμε γιατί κράτος μιλάμε. Η πολιτική προστασία είναι πραγματικά μια καινούργια πολιτική που είναι μέρος της συνολικότερης πολιτικής κλιματικής κρίσης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου ρωτήθηκε για τις κοινές θέσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι «σε καμία απολύτως περίπτωση δεν είναι η Νάντια απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι τελείως λάθος. Τελείως λάθος. Το ότι όμως βεβαίως έχω διαφορετικές θέσεις και απόψεις σε μια σειρά από ζητήματα, φαντάζομαι δεν θεωρείτε ότι είναι ποινικό αδίκημα, ούτε ποτέ το ΠΑΣΟΚ λειτούργησε ως σιωπητήριο ή νεκροταφείο ιδεών».

6)ΠΑΣΟΚ: Επόμενη μέρα

Ο Μιχάλης Κατρίνης τοποθετήθηκε για την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει «να ενώσει και να συνθέσει ευρύτερες δυνάμεις ακριβώς για να υπάρχει μια παράταξη η οποία θα είναι πραγματική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία. Μια παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη με λογική ΠΑΣΟΚ, με πρωτοβουλίες ΠΑΣΟΚ, με φιλοσοφία ΠΑΣΟΚ ευρύτερη του ΠΑΣΟΚ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, λέγοντας «ότι είναι πολύ κρίσιμο ποιος θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας και όχι μόνο ποιος θα είναι, αλλά εν τέλει τι αλλαγές χρειάζεται το πολίτευμα για να έχουμε αντίβαρα σε σχέση με αυτό που περιέγραψε πολύ καλά η Άννα Διαμαντοπούλου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πανίσχυρο πρωθυπουργό, ο οποίος ελέγχει τα πάντα. Πρέπει να φτιάξουμε θεσμικά αντίβαρα και πρέπει σοβαρά να συζητήσουμε ποιος θα είναι ο ρόλος του Προέδρου Δημοκρατίας. Και βέβαια και το πρόσωπο και το πρόσωπο θα το αξιολογήσουμε, θα συζητήσουμε στην παράταξή μας και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας».

Ο Παύλος Γερουλάνος ρωτήθηκε για το θέμα της βουλευτικής ιδιότητας του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «έτσι όπως είναι, όπως τα λέτε, είναι τα πράγματα. Και θα σας πω ακριβώς τι άλλαξε. Έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Δύο νίκες προέδρων, οι οποίοι δεν ήταν βουλευτές στα κόμματά τους. Έχουμε τη νίκη του κυρίου Ανδρουλάκη και τη νίκη του κ. Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ». Και πρόσθεσε: «Εάν έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις που μας αλλάζουν την εμπειρία, τι θα κάνουμε; Θα μείνουμε προσκολλημένοι σε αυτό που πιστεύαμε παλιά ή θα αναθεωρήσουμε και θα πούμε ότι τώρα είναι η ώρα να τα δούμε τα πράγματα διαφορετικά και να εκλέξουμε έναν αρχηγό ο οποίος θα είναι μέσα στη Βουλή και θα δίνει τις μάχες και στη Βουλή και στην κοινωνία και στο κόμμα, όπου χρειάζεται για να δείξει τις ηγετικές του ικανότητες και να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία».

Η Νάντια Γιαννακοπούλου επιτέθηκε στον κύριο Ανδρουλάκη, για τον οποίο είπε ότι παραδέχθηκε λάθη, αλλά δεν είπε ποια ήταν τα λάθη αυτά. «Εγώ επιμένω για το πώς τελικά θα μπορέσουμε να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ να εκφράσει τον παλμό της κοινωνίας», τόνισε.

Η Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε για την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Έχω 600 συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δουλεύουμε για τη νέα μορφή στον αγροτικό τομέα και στην παραγωγή, για τις νέες πολιτικές στο κοινωνικό κράτος, για τις νέες πολιτικές στη δικαιοσύνη όπου χρειαζόμαστε ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτά είναι που πρέπει να φέρουμε στην επιφάνεια. Αυτός είναι ο στόχος και ο άλλος λόγος ώστε να μπορούμε να πετύχουμε αυτό που λέτε. Γιατί βεβαίως το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει αυτοδύναμο. Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε πάντοτε σοσιαλιστικό και μετά το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που όμως ενσωμάτωσε και την Αριστερά».

Ο Χάρης Δούκας απευθύνθηκε κυρίως στον Νίκο Ανδρουλάκη, απαντώντας στις αιχμές που άφησε ο τελευταίος εναντιόν του νωρίτερα.

Πηγή: skai.gr

