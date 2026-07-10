Παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής ο Καραμέρος με επιστολή στον Κακλαμάνη

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε, και επισήμως, στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος.

Ο τέως, πλέον, βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ενημερώσει σχετικώς, από το περασμένο Σάββατο, τον (έως χθες) πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Φάμελλο, και είχε προαναγγείλει την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση», είχε δηλώσει την ίδια ημέρα.

Η επιστολή παραίτησης του κ. Καραμέρου:

Πρώτος επιλαχών στην περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής είναι ο Χρήστος Σπίρτζης και εφόσον αρνηθεί, ακολουθεί η Μυρτώ Κοροβέση, αντιπρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο».

Σημειώνεται ότι, στο γραφείο του κ. Ν. Κακλαμάνη αναμένεται και η κοινοποίηση της παραίτησης του βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, καθώς, ο κ. Καλαματιανός μετείχε, με την ιδιότητα αυτή, στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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