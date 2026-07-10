Παραιτήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής» Λάμπρος Τσουκνίδας

Την παραίτησή του από τη διεύθυνση της «Αυγής» ανακοίνωσε ο Λάμπρος Τσουκνίδας, τον οποίο είχε επιλέξει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως έγραψε ο δημοσιογράφος στο Facebook μετά τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις και την παραίτηση του κ. Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος, θεωρεί ηθικά αυτονόητο να παραδώσει τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τσουκνίδα:

Κλήθηκα να υπηρετήσω την ΑΥΓΗ της Κυριακής, από την τιμητική θέση του διευθυντή, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτη Φάμελλο. Με την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος, θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση.

Ευχαριστώ τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη. Εύχομαι καλή συνέχεια στους συναδέλφους μου στο site και στην εφημερίδα, για την τρέχουσα κυριακάτικη έκδοση της οποίας θα εργαστώ κανονικά, στο πλευρό της Συντακτικής Επιτροπής.

Με εκτίμηση,

Λάμπρος Αθ. Τσουκνίδας.

(Υπέβαλα την παραίτηση χθες, Πέμπτη βράδυ, στις 21:45)».

Πηγή: skai.gr

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