Δεν υπάρχουν λόγοι να θεωρείται ότι η Πολωνία αποτέλεσε τον επιδιωκόμενο στόχο του πυραύλου που κατέπεσε τη νύχτα σε αγροτική περιοχή στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, κατά την επίσκεψή του στο σημείο του περιστατικού.

«Δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η Πολωνία ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος αυτού του πυραύλου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τουσκ, διευκρινίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο πύραυλοι παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ο ένας από αυτούς επέστρεψε σύντομα στην Ουκρανία, ενώ ο δεύτερος κατέπεσε σε ακατοίκητη περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, όπως είπε, πρόκειται για ρωσικό πύραυλο κρουζ Kh-101. «Όλες οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ρωσικό πύραυλο Kh-101, αλλά θέλουμε να είμαστε 100% βέβαιοι για τον τύπο και την προέλευσή του», ανέφερε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Ο Τουσκ υπογράμμισε ακόμη ότι η πολωνική Πολεμική Αεροπορία βρισκόταν σε ετοιμότητα να καταρρίψει τον πύραυλο, εφόσον διαπιστωνόταν ότι απειλούσε κατοικημένη περιοχή. Πρόσθεσε, επίσης, ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών για το περιστατικό.

Οι πολωνικές αρχές εντόπισαν στην περιοχή της Τάρναβα Κολόνια, στην περιφέρεια Λούμπλιν, κρατήρα διαμέτρου περίπου δέκα μέτρων και διάσπαρτα συντρίμμια. Το σημείο βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρή έκρηξη, η οποία ταρακούνησε τα σπίτια τους. Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι ελικόπτερο Mi-24 πέταξε στην περιοχή και εντόπισε το πιθανό σημείο πτώσης του αντικειμένου.

Οι πολωνικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Η Ουκρανία ζήτησε να συμμετάσχουν Ουκρανοί ειδικοί στις έρευνες, σύμφωνα με τον Πολωνό εισαγγελέα Γκρεγκόρ Τρούσιεβιτς.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας με 74 πυραύλους και 284 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με κύριο στόχο την περιοχή του Λβιβ, η οποία συνορεύει με την Πολωνία. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα καταδίκασε τις νέες ρωσικές επιθέσεις και την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, επισημαίνοντας ότι οι ενέργειες της Μόσχας αποτελούν απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.