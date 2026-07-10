Μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι μετά την κρίση στον Κόλπο και τις επιπτώσεις που προκάλεσε στην αγορά καυσίμων, η κυβέρνηση ήρθε σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, προκειμένου να περιοριστούν οι αυξήσεις στην αντλία.

«Μετά την κρίση στον Κόλπο, καταστράφηκαν διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές βενζίνης και diesel στην Ευρώπη, λόγω μειωμένης παραγωγής και εποχικής ζήτησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ανακοίνωσε, τα ελληνικά διυλιστήρια δεσμεύθηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά, ώστε να απορροφηθεί μέρος της επιβάρυνσης.

«Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά. Αποτέλεσμα: μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως διευκρίνισε, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

«Η Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική χώρα από το 2019»

Απαντώντας συνολικά στην κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σήμερα σε σαφώς καλύτερη θέση σε σχέση με το 2019, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις βασικές προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Επικαλέστηκε τη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8%, τη δημιουργία σχεδόν 600.000 νέων θέσεων εργασίας, την αντιστροφή του brain drain, αλλά και τη μείωση ή κατάργηση 83 φόρων.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης για τον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 2019-2025, ο σωρευτικός πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης.

«Βεβαίως ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα, αλλά η Ελλάδα είχε σωρευτικά χαμηλότερο πληθωρισμό από ό,τι συνολικά η Ευρωζώνη αυτά τα έξι χρόνια», ανέφερε.

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη χθεσινή κηδεία της αστυνομικού Βάγιας Νέστορα, σημειώνοντας ότι η πολιτεία απαντά στη βία με τη Δικαιοσύνη, ενώ χαιρέτισε την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην εξόδιο ακολουθία, τονίζοντας ότι «μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο που τους εξέθρεψε για δεκαετίες».

Πηγή: skai.gr

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