Παραιτήθηκε από γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία αποχωρεί από γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και ο Διονύσης Καλαματιανός.

Αναλυτικά η επιστολή του Διονύση Καλαματιανού:

«Αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας.

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας, όπως και τα στελέχη και τους συνεργάτες με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ. Η συνεισφορά τους στην κοινή μας προσπάθεια υπήρξε πολύτιμη.

Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας».

Πηγή: skai.gr

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