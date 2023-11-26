«Ο προϋπολογισμός είναι αναπτυξιακός, θα πέσουν 12 δισ. ευρώ σε επενδύσεις το 2024 στην ελληνική οικονομία, 8,5 δισ. ευρώ από τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά προγράμματα και 3,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας»,ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης

Αναφερόμενος στα προγράμματα που αφορούν στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι «σε 8 ημέρες από σήμερα θα ανοίξει ένα νέο πρόγραμμα όπου ο συμπολίτης μας που θέλει να κάνει μία μικρή επένδυση, μπορεί να πάρει το 50% από το κράτος και να στηριχθεί μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε νέα παιδιά να κάνουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό για δύο μήνες».

Επισήμανε επίσης ότι «ξεκινούν και δύο προγράμματα για δύο περιοχές, όπως η Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Οιχαλία και Γορτυνία που αφορούν μικρές επιχειρήσεις και μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 70%».

«Με την προσέλκυση των επενδύσεων, με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, με την επενδυτική βαθμίδα, θα δημιουργηθούν και άλλες θέσεις εργασίας.Το πιο σημαντικό είναι να δημιουργούνται θέσεις εργασίας», υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης, επισημαίνοντας ότι «προβλέπουμε ότι το 2024 ο πληθωρισμός θα πέσει από το 3,6% στο 2,6% Βλέπουμε ότι υπάρχει μία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Είμαστε από τις χώρες με τους χαμηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη»

