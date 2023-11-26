Στο Λονδίνο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τριήμερη επίσημη επίσκεψη εργασίας, κατά την οποία θα έχει επαφές με επενδυτές, μέλη της ελληνικής ομογένειας, καθώς και συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, αλλά και με τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ.

Ο πρωθυπουργός σήμερα στις 09:30 τοπική ώρα θα παραχωρήσει συνέντευξη στο BBC και τη δημοσιογράφο Laura Kuenssberg και το απόγευμα, στις 18:30, θα παραστεί σε εκδήλωση της Γραμματείας Ελλήνων της Διασποράς της ΝΔ.

Από την κυβέρνηση σημειώνουν ότι σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αποτελεί τη θετική έκπληξη της Ευρωζώνης, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, ενώ πολύ πρόσφατα υπερκαλύφθηκε με επιτυχία το placement της Εθνικής Τράπεζας, αύριο Δευτέρα 27 Νοεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει κορυφαίους επενδυτές, αλλά και να παρουσιάσει τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, στο επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο μαζί με τη Morgan Stanley στο Λονδίνο. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν κεντρικός ομιλητής και στο περσινό roadshow του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο Λονδίνο, θα έχει δημόσια συζήτηση με τον Luigi Rizzo, αντιπρόεδρο Investment Banking της Morgan Stanley.

Επίσης, αύριο το απόγευμα στις 17:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Keir Starmer και την Τρίτη στις 12:45 με τον Βρετανό πρωθυπουργό Rishi Sunak στην Downing Street. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση θα γίνει μια συνολική επισκόπηση των ελληνοβρετανικών σχέσεων, ενώ οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο για το «γραφείο Σεφέρη» (στην πρεσβευτική κατοικία), τον χώρο στον οποίο εργάστηκε ο Έλληνας Νομπελίστας και το Αναγνωστήριο «Roderick Beaton», τα οποία αποκτούν μουσειακό χαρακτήρα. Το αναγνωστήριο θα περιλαμβάνει έργα που σχετίζονται με τον κορυφαίο Έλληνα και θα λάβει τιμητικά το όνομα Roderick Beaton προς τιμήν του Βρετανού καθηγητή και βιογράφου του Γιώργου Σεφέρη.

Σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι με αθόρυβες και συστηματικές ενέργειες πολιτιστικής διπλωματίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάφερε στην πρώτη θητεία της όχι μόνο να επαναφέρει το ζήτημα της επανένωσής τους αλλά πέτυχε και τη ριζική μεταστροφή της κοινής γνώμης στο Ηνωμένο Βασίλειο για το θέμα αυτό.

Η ελληνική θέση παραμένει η ίδια. Η Ελλάδα, όπως έχει υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιδιώκει τον επαναπατρισμό και την επανένωση των Γλυπτών, ώστε το μνημείο να εκτίθεται στην ολότητά του στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η εθνική θέση είναι ξεκάθαρη: Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε σε καμιά περίπτωση την ιδιοκτησία του Βρετανικού Μουσείου.

Η ελληνική πλευρά υπήρξε εποικοδομητική και επέδειξε καλή πίστη στις προηγούμενες συζητήσεις της με το Βρετανικό Μουσείο, διερευνώντας μια λύση που θα ήταν αμοιβαία επωφελής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει το θέμα στις επαφές που θα έχει στο Λονδίνο, τόσο με τον πρωθυπουργό Σούνακ όσο και με τον ηγέτη των Εργατικών Στάρμερ. Η κυβέρνηση, ωστόσο, δεν αναμένει άμεσα αποτελέσματα. Το ότι δεν είμαστε ακόμα κοντά σε συμφωνία, δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να θέτουμε το ζήτημα, σημειώνουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου.

