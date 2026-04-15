Σύσσωμη η κυβέρνηση στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μαξίμου.

Ο υπουργός Ενέγειας Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή υπογραφής της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο αναφέρθηκε στην περιπέτειας υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη και τού ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

«Εκφράζω τις ευχές και τις προσευχές όλων μας για την ταχεία ανάρρωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και καλού φίλου Γιώργου Μυλωνάκη που περνά μια δύσκολη και μεγάλη δοκιμασία για την υγεία του. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί του και με την οικογένειά του. Ο Γιώργος είναι αγωνιστής και θα βγει νικητής και από αυτή τη δοκιμασία» είπε συγκεκριμένα ο κ Παπασταύρου.

Χατζηδάκης: Είμαστε συγκλονισμένοι, συνέβη μπροστά μας

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» δήλωσε σχετικά ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

O ίδιος πρόσθεσε ότι ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ θα δίνονται από το νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

