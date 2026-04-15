Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μεταφέρθηκε, το πρωί της Τετάρτης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο κ. Μυλωνάκης υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, αν και φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Ο κ. Μυλωνάκης υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις και αναμένεται να εκδοθεί ιατρικό ανακοινωθέν.

Στον «Ευαγγελισμό» έσπευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εκεί βρίσκεται και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Πηγή: skai.gr

