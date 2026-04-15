Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γ. Μυλωνάκη: «Σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη η κατάστασή του»

Στον «Ευαγγελισμό» έσπευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εκεί βρίσκεται και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Γιώργος Μυλωνάκης

Σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη χαρακτηρίζεται στο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλώνακη, ο οποίος διεκομίσθη το πρωί έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη στη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.  

«Σήμερα, 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο νοσκομείο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη» αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

