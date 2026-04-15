Ως ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα χαρακτήρισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης με τηλεφωνική παρέμβασή του στον ΣΚΑΪ τους ισχυρισμούς κτηνοτρόφων από τη Μυτιλήνη πως δεν μπορούν να συνομιλήσουν με κανέναν αρμόδιο στο υπουργείο αναφορικά με το θέμα του αφθώδους πυρετού. «Χθες για παράδειγμα πραγματοιποίησα τηλεδιάσκεψη παρουσία και του βουλευτή του κ. Αθανασίου και με τυροκόμους και με κτηνοτρόφους και με σφαγείς», όπως ενημέρωσε.

Όπως είπε, η κυβέρνηση είναι εκεί, έχοντας βγει και χθεσινή ανακοίνωση για την πλήρη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. «Μάλιστα σήμερα πήρε ΚΑΔ και αναμένεται να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η στήριξη των τυροκόμων για 20 μέρες ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Όσο διαρκεί το πρόβλημα, η κυβέρνηση και η Πολιτεία θα είναι δίπλα στους ανθρώπους που πλήττονται», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

«Όμως», συνέχισε, «αυτό που ζητούν με το απαράδεκτο χθεσινό χαρτί του περιφερειάρχη κ. Μουτζούρη ο οποίος παραβαίνοντας τους νόμους λέει ότι πρέπει να ανοίξει το νησί, δεν γίνεται αποδεκτό. Δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα μέτρα βιοασφάλειας που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να μπορούν να βγουν τα προϊόντα».

Πηγή: skai.gr

