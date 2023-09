Παίρνει «φωτιά» ο δεύτερος γύρος στην Κουμουνδούρου Πολιτική 07:04, 18.09.2023 linkedin

Αν δεν γίνουν μεγάλες ανατροπές την εβδομάδα που απομένει, οι εννέα μονάδες διαφορά που έχει ο Στέφανος Κασσελάκης από την Έφη Αχτσιόγλου φαίνεται πως είναι αρκετές για να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ