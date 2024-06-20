Κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την απόφαση για την επιβολή έκτακτης φορολογίας, ύψους 33%, στα διυλιστήρια με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη τους.

«Σήμερα ο πρωθυπουργός κήρυξε εκ νέου «το τέλος της ακρίβειας» τη στιγμή που ακόμα και τον Μάιο που υποχώρησε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα, ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν για 11ο συνεχόμενο μήνα σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2,5% Ελλάδα, 1,4% ΕΕ)» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ .

Ο ίδιος επισημαίνει ότι «ούτε για έναν μήνα από τις περσινές εθνικές εκλογές, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα δεν ήταν χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την ώρα που στη χώρα μας καταγράφεται η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του πραγματικού εισοδήματος από εργασία (-8,3%) την περίοδο 2019 – 2023, σε σχέση με όλες τις χώρες της ΕΕ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ».

«Καλώ τον Πρωθυπουργό να σταματήσει τις επικοινωνιακές παράτες, να μελετήσει τις κοστολογημένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, εκτεταμένους ελέγχους και θέσπιση της Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών για να θωρακιστεί το καταναλωτικό κίνημα απέναντι στην αισχροκέρδεια των πολυεθνικών» προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

«Στην τελευταία προ ημερησίας συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή, έθεσα ευθέως στον κ. Μητσοτάκη, αν σκοπεύει να επιβάλλει την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης στα διυλιστήρια και στις εταιρείες ενέργειας για τα υπερκέρδη του 2023, βάσει του σχετικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν ναι, σε τι ποσοστό -90% ή 33% όπως επέλεξε η κυβέρνηση για τα υπερκέρδη του 2022- καθώς και τι ποσό υπολογίζει να εισφέρει στα κρατικά ταμεία; Τότε, ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε».

«Η "καμπάνα" των ευρωεκλογών έφερε την έκτακτη φορολόγηση. Εάν δεν χτυπούσε, η κυβέρνηση δεν είχε την πολιτική βούληση να το προχωρήσει» σημειώνει.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «την τελευταία δεκαετία έχουν δημιουργηθεί δύο μηχανισμοί παγίδευσης των συνταξιούχων. Η προσωπική διαφορά απορρόφησε το 7,75%, από την αύξηση των συντάξεων και άφησε εκτός πάρα πολλούς. Αλλά και για τους υπόλοιπους ήρθε η εισφορά αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα αυτομάτως να περιορίζονται οι όποιες αυξήσεις δίνονται».

Κλείνοντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής προτείνει ουσιαστική και μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων, αντί των -προεκλογικών ή/και μετεκλογικών- “γαλάζιων” εφάπαξ επιδομάτων:



Ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Η πρότασή μας είναι μετρημένη οικονομικά, κοινωνικά δίκαιη και αποτελεσματική.

Την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που η Νέα Δημοκρατία απέφυγε παρά τις υποσχέσεις της να υλοποιήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.