Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για την Εσωτερική Αγορά, Thierry Breton.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, της Ενιαίας Αγοράς και της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, με έμφαση στην άμυνα.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ενιαία Αγορά δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους καταναλωτές, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να λειτουργεί με περισσότερο ανταγωνισμό και διαφάνεια υπέρ των καταναλωτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε την πρόταση, η οποία έχει διατυπωθεί με την επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, για την υιοθέτηση νομοθεσίας, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πολιτικής των Γεωγραφικών Περιορισμών Εφοδιασμού.

Τόνισε ότι σε μια ενιαία αγορά δεν είναι αποδεκτή η πρακτική να πωλούνται σε διαφορετικές τιμές παρεμφερή ή ίδια προϊόντα, ανάλογα με το μέγεθος της αγοράς, ζημιώνοντας τους καταναλωτές.

Συζητήθηκε ακόμη η ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική και η ανάγκη ενίσχυσης και χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και παραγωγής, ώστε η ΕΕ να μειώσει την εξάρτησή της από άλλα συστήματα.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στην ευρωπαϊκή άμυνα και επανέλαβε την πρόταση που έχει καταθέσει, από κοινού με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Donald Tusk, με επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας που θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους.

Στη συνάντηση από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη και ο Φώτης Μπουρλογιάννης-Τσαγγαρίδης, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄, Υποδιευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.

