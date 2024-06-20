«Όλα όσα της είπαν να δηλώνει και με αφορούν είναι απολύτως ψευδή. Το γνωρίζει και η ίδια. Οι αθλιότητες για «αργομισθία», για δήθεν αίτημά μου για «κατ’ εξαίρεση μισθοδοσία», για δήθεν αίτημά μου για «ασφαλιστική κάλυψη» κλπ, είναι εκ των υστέρων κατασκευές νοσηρών εγκεφάλων», τονίζει σε δήλωσή του ο Γιώργος Τσίπρας, σχετικά με δηλώσεις της Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Βούλας Κεχαγιά.

«Θα ήταν απλώς για γέλια αν δεν σηματοδοτούσαν το ήθος του «νέου ΣΥΡΙΖΑ» της Κουμουνδούρου που προκαλεί το λιγότερο αηδία», σημείωσε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Είμαι εσωκομματικά «κομμένος» εδώ και πολλούς μήνες όχι γιατί ασκούσα εσωκομματική αντιπολίτευση αλλά γιατί απλώς δεν ανήκω και δεν ανήκα ποτέ μου στους «Πετάει ο γάιδαρος; Πετάει!». Εκεί καταντήσαμε. Το γνωρίζει και η κ. Βούλα Κεχαγιά. Ότι το «κόψιμό» μου θα το ακολουθούσε η επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα, ήταν επίσης αναμενόμενο. Ότι αυτή επιχείρηση είναι τόσο παιδαριώδης και πρόδηλα στον καθένα κακεντρεχής, απλώς δείχνει την ποιότητα των νέων αφεντικών της Κουμουνδούρου. Και επικίνδυνοι και πολύ «λίγοι».

Αναμένω ακόμη, όπως και άλλοι συνυποψήφιοι και ψηφοφόροι, τα αναλυτικά αποτελέσματα των προκριματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πρώτες παγκοσμίως «εκλογές» για τις οποίες δεν ανακοινώθηκαν αποτελέσματα, παρά μόνο μια στεγνή ανακοίνωση για το ποιοι προκρίνονται, κατά το «πίστευε και μη ερεύνα». Κι αυτό, την ίδια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ, σωστά, ζητά περισσότερη διαφάνεια από την κυβέρνηση, αλλά και διεθνείς παρατηρητές για τις εκλογές στην Ελλάδα.»

Κεχαγιά: Το κόμμα δεν αντέχει να καταβάλλει μισθούς σε όσους δεν προσφέρουν υπηρεσίες

«Ο Στ. Κασσελάκης προσπαθεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του κόμματος, τα οποία είναι οριακά. Γίνεται μια προσπάθεια να φτιάξουμε το σπίτι μας, ούτως ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε», τόνισε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βούλα Κεχαγιά, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ.

Είπε ότι «δεν ήταν αιτία ή αφορμή η συνέντευξη του Γ. Τσίπρα για τη λύση της σύμβασης του, άλλωστε αυτά που είπε κινήθηκαν στην επίσημη γραμμή, όπως είχε διατυπωθεί από τον πρόεδρο του Κόμματος, Στ. Κασσελάκη». Ανέφερε ότι «τέλη Φεβρουαρίου, ο κ. Τσίπρας αντικαταστάθηκε από τα καθήκοντα του ως διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από τον Θάνο Μωραΐτη, διότι ο κ. Τσίπρας επρόκειτο να κατέβει υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είχε ζητήσει από το κόμμα να παραταθεί η σύμβασή του για ένα χρονικό διάστημα ενός μήνα, για να έχει ασφαλιστική κάλυψη. Το αίτημά του αυτό ικανοποιήθηκε από το κόμμα. Και μάλιστα η σύμβασή του παρατάθηκε και δεν διακόπηκε, μολονότι ο ίδιος δεν προσέφερε υπηρεσίες, μέχρι τις ευρωεκλογές...».

Τόνισε ότι «το συνολικότερο μήνυμα είναι ότι το κόμμα δεν αντέχει οικονομικά να καταβάλλει μισθούς σε πρόσωπα που δεν προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτό. Δεν μπορεί ένα στέλεχος να αμείβεται την ώρα που ο αντικαταστάτης του ακόμα δεν έχει λάβει αμοιβή».

Σχετικά με την αντιπαράθεση με τον Αλέξη Κούγια, είπε ότι δεν υπάρχει κάποια βεντέτα με τον ποινοκολόγο και πως «αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο κ. Κούγιας ευτελίζει τον δημόσιο διάλογο με χυδαιότητα, χωρίς ίχνος σεβασμού και χωρίς να αιτιολογεί αυτά που λέει». Υπενθύμισε τη χθεσινή πρωτοβουλία Κασσελάκη να καλέσει προοδευτικούς δικηγόρους να συμπαραταχθούν μαζί του «ούτως ώστε όλοι μαζί να πάνε στον εισαγγελέα και να δουν τι μπορεί να γίνει για τη συγκεκριμένη υπόθεση και τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία εντείνεται».

Για τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά ανέφερε ότι στο ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει μια συζήτηση, η οποία αφορά την αμφισβήτηση της ηγεσίας του κ. Ανδρουλάκη. «Εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Έχουμε έναν πρόεδρο, ο οποίος εκλέχτηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη», προσέθεσε, αναφέροντας ότι «ο Στ. Κασσελάκης ήταν αυτός που άνοιξε τη συζήτηση, με την τοποθέτησή του στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων». Η κυρία Κεχαγιά είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λέει πως «εφόσον η κοινωνία πιστεύει ότι πρέπει να προχωρήσει και να συγκροτηθεί ένα ευρύτερο σχήμα, ένας κυβερνητικός φορέας που θα εκπροσωπεί και θα αντιπροσωπεύει τον χώρο της Κεντροαριστεράς, εγώ είμαι παρών και θα θέσω τον εαυτό μου, εφόσον τεθεί θέμα ανάδειξης του υποψήφιου πρωθυπουργού, στην κρίση της βάσης». Ανέφερε ακόμη ότι «στις διεργασίες αυτές, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μεγαλύτερος φορέας» και πως «ο κ. Κασσελάκης, λοιπόν, δεν λέει ότι επειδή εμείς έχουμε υψηλότερα ποσοστά, εγώ θα είμαι ο επικεφαλής αυτού του κυβερνητικού σχήματος». Αλλά, συνέχισε, «λέει ότι εφόσον υπάρχει η απαίτηση να δημιουργηθεί αυτό το δυνάμει κυβερνητικό σχήμα, εγώ δεν θα διεκδικήσω ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την ηγεσία, αλλά μαζί με όποιο άλλο πρόσωπο επιθυμεί να είναι υποψήφιος, θα θέσω από την αρχή υποψηφιότητα στη βάση».

Η Β. Κεχαγιά αναφέρθηκε και στην τροπολογία που κατέθεσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο νομοσχέδιο που συζητείται και ψηφίζεται σήμερα, για την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των εισοδημάτων. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχει αυτός ο νόμος με το οριζόντιο χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες», τόνισε σε συνέντευξη της στο Action24, προσθέτοντας ότι «με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί αυτού, το ποσό με το οποίο "θα επιβαρυνθεί" το κράτος είναι 600 εκατομμύρια ευρώ». Είπε ότι όμως οι αριθμοί έρχονται και λένε ότι «από τις αρχές του έτους μέχρι και τον Μάιο του 2024 το κράτος είχε υπερπλεόνασμα από φόρους 3,2 δισ. ευρώ έναντι στόχου 802 εκατομμυρίων ευρώ». «Αν είχε χαμηλώσει τους έμμεσους φόρους η κυβέρνηση, θα είχε περιορίσει τις αδικίες», σημείωσε η κυρία Κεχαγιά.

Όσον αφορά στην πρόταση νόμου που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων και έκτακτη φορολόγηση άπαξ 90% των υπερκερδών των τραπεζών, σχολίασε ότι «σήμερα η κυβέρνηση που μας κατηγορούσε, έρχεται στα δικά μας τα λόγια» και πως «το μέτρο αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα έπρεπε ήδη να έχει ληφθεί».

