Οι σχεδιασμοί των «πρώην» και ο πιέσεις που δέχονται

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μεταπολιτευτικά κανένας πρώην πρωθυπουργός, που έφυγε από την προεδρία του κόμματος του, δεν επέστρεψε διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο. Το τελευταίο διάστημα έχουν «φουντώσει» οι φήμες για δημιουργία νέου φορέα τόσο από τον Αντώνη Σαμαρά όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα. Και οι δυο αυτό που γνωρίζουν καλά είναι πως το εγχείρημα - αν όντως το σκέφτονται - είναι ιδιαιτέρως δύσκολο. Ο Γιώργος Παπανδρέου στις αρχές του Ιανουαρίου του 2015 ίδρυσε το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (ΚΙΔΗΣΟ) μετά από διαφωνίες που είχε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Στις εκλογές του ίδιου μήνα με ποσοστό 2,47% δεν πήρε το εισιτήριο για τη Βουλή, με το ΠΑΣΟΚ μάλιστα να κινδυνεύει να μείνει εκτός Ολομέλειας καταγράφοντας το ιστορικό χαμηλό του 4,68%. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν κατάφερε να επανέλθει ούτε ως επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη χάνοντας τον Οκτώβριο του 2024 από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο Αντώνης Σαμαράς, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, έχει μεγάλη ψυχολογική απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό στο πρόσφατο άρθρο του στα «Νέα», ενώ με δυο ανακοινώσεις τόσο για τη Μονή Σινά όσο για την απόφαση του ΣτΕ για τα ομόφυλα ζευγάρια φούντωσαν οι φήμες για δημιουργία νέου κόμματος. Ο ίδιος κρατά κλειστά τα χαρτιά του και μόνο εκτιμήσεις γίνονται περισσότερο αυτή την περίοδο. Στη δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά», στο σύνολο τον ερωτηθέντων, το 3,3% απάντησε «σίγουρα θα το ψήφιζα», το 12,8% «μάλλον θα το ψήφιζα» το 12,2% «μάλλον δεν θα το ψήφιζα» και το 67,9% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα». Είναι σαφές πως υπάρχει μια «δεξαμενή» πολιτών που θα τον ακολουθούσε. Είτε απογοητευμένων από τη Νέα Δημοκρατία είτε αναποφάσιστων. Ακόμα και ψηφοφόρων άλλων κομμάτων στα δεξιά της γαλάζιας παράταξης. Από την κυβέρνηση δεν μπαίνουν στη σεναριολογία που αναπτύσσεται και δεν δείχνουν να ανησυχούν. Γνωρίζουν, ωστόσο πως αν μια τέτοια κίνηση γίνει πράξη ο στόχος της αυτοδυναμίας θα δυσκολέψει πολύ. Ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με τον Κώστα Καραμανλή αναμένεται να βρεθούν στις 16 Ιουνίου στην παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Λυγερού. Στο Μαξίμου θα ξυπνήσουν μνήμες του περασμένου καλοκαιριού, καθώς έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την κοινή παρουσία τους στο Πολεμικό Μουσείο.

Στην ίδια δημοσκόπηση στο αντίστοιχο ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα - και πάλι στο σύνολο του δείγματος - οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ποσοστό 12,6% πως ένα νέο κόμμα υπό την αρχηγία του «σίγουρα θα το ψήφιζαν». «Μάλλον θα το ψήφιζα» δήλωσε το 16,5%. «Μάλλον δεν θα το ψήφιζα» επίσης το 16,5% και «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα» το 49,3%. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να βιάζεται και όλα δείχνουν πως τηρεί στάση αναμονής σε σχέση με το τι θα πράξει. Μπορεί να δέχεται πιέσεις και εισηγήσεις να κινητοποιηθεί, καθώς ο χώρος της κεντροαριστεράς είναι κατακερματισμένος, ωστόσο δεν υπάρχουν σημάδια που να δείχνουν πως θα αφήσει το γραφείο του στη λεωφόρο Αμαλίας. Τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες εκλογές. Εκτός και αν υπάρχει κάποια δραματική αλλαγή των σημερινών δεδομένων. Από την «εξίσωση» δεν μπορεί να βγει και το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να απειληθεί να μην μπει στη Βουλή στις κάλπες του 2027 ή όποτε και αν στηθούν. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές για το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου. Το «restart» θα επιχειρηθεί την επόμενη Πέμπτη στις 12 του μήνα στο συνέδριο του κόμματος.

Δεν χρειάζεται βαθιά ανάλυση για να συνειδητοποιήσει κανείς πως με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται σε δημοσκοπική άνοδο - σταθεροποίηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξακολουθεί να έχει υψηλή δημοτικότητα, να ετοιμάζεται να ανακοινώσει γενναίες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διανύει ακόμα το «μήνα του μέλιτος» μόνο αυτοκαταστροφική θα ήταν μια κίνηση σχηματισμού ενός νέου πολιτικού φορέα αυτή την περίοδο από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την «Καθημερινή της Κυριακής» ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη εκδήλωση του Ινστιτούτου του στις 10 Ιουνίου, συγκροτεί το αρχείο του και δουλεύει επάνω σε θέματα που αφορούν την κυβερνητική θητεία και τα πρώτα χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση. Διάφορα κείμενα συντάσσονται χωρίς, ωστόσο να βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία παραγωγής του βιβλίο του.

