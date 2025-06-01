Περισσότερες από 470 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί και δεκάδες καταλήψεις έχουν εκκενωθεί την τελευταία 6ετία, στο πλαίσιο επιχειρήσεων της αστυνομίας για την αποκατάσταση της νομιμότητας στα δημόσια πανεπιστήμια, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μόνο στην Αττική, από το 2019, έχουν εκκενωθεί 26 «στέκια» ή «αυτοδιαχειριζόμενοι» χώροι. Μόνο πέρυσι, 10 χώροι αποδόθηκαν στις πρυτανικές αρχές. Στη Θεσσαλονίκη έχουν εκκενωθεί συνολικά 11 καταλήψεις, ανάμεσά τους το «Στέκι του Βιολογικού», χώρος που τελούσε υπό κατάληψη επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες και όπου πλέον έχει κατασκευαστεί η ενοποιημένη βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις, όπως έχει δηλώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Οι παρεμβάσεις της αστυνομίας έχουν οδηγήσει στην άσκηση 188 διώξεων, ενώ για την αποτροπή μελλοντικών επεισοδίων έχουν καθιερωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συγκεκριμένες τακτικές δράσεις πρόληψης, στις οποίες συμμετέχουν δυνάμεις αντιμετώπισης της ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας, η ομάδα ΔΡΑΣΗ και κλιμάκια των ΟΠΚΕ.

Συνάντηση Μητσοτάκη με πρυτάνεις

Όπως σημείωναν κυβερνητικές πηγές, η εμπέδωση της ασφάλειας στα πανεπιστήμια αποτελεί ξεκάθαρο στόχο για την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους πρυτάνεις στο Μέγαρο Μαξίμου, τη στιγμή που η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να πιέσει τις διοικήσεις των ιδρυμάτων ώστε να συντάξουν και να επικαιροποιήσουν τα σχέδια ασφαλείας που οφείλουν να διαθέτουν. Μόλις ένα στα τρία πανεπιστήμια έχει ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη υποχρέωση έως σήμερα.

Παράλληλα, αναμένονται άμεσα εξελίξεις ως προς την πειθαρχική αντιμετώπιση φοιτητών που επιτίθενται σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ή προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις, με σκοπό να εξορθολογιστεί η όλη διαδικασία και να μπει τέλος στις καθυστερήσεις.

Στη σύνοδο των πρυτάνεων, τον προηγούμενο μήνα, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε τις βασικές θέσεις της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, κάθε ΑΕΙ θα πρέπει να διαθέτει μόνο ένα πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο θα επιλαμβάνεται άμεσα κάθε περιστατικού και θα ολοκληρώνει την πειθαρχική δίωξη εντός διμήνου. Επίσης, προτείνεται η αυτοδίκαιη διετής άρση της φοιτητικής ιδιότητας για σπουδαστές σε βάρος των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για βιαιοπραγίες ή σοβαρές καταστροφές. Τυχόν καταδίκη θα συνεπάγεται οριστική διαγραφή.

Προβλέπεται ακόμα η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου, ώστε η είσοδος σε πανεπιστημιακούς χώρους να γίνεται υποχρεωτικά με πανεπιστημιακή ταυτότητα, ενώ φοιτητές που αποδεδειγμένα καταστρέφουν την περιουσία δημόσιου πανεπιστημίου θα καλούνται να αναλάβουν το χρέος της αποκατάστασης.

