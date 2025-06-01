Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μεταβεί την Τετάρτη 4 Ιουνίου στο Κάιρο, συνοδευόμενος από στελέχη των υπουργείων Εξωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού, προκειμένου να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdelatty, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τον συνοδεύει η ελληνική αποστολή που αναμενόταν να μεταβεί στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου αύριο Δευτέρα.

Έτσι με τα νέα δεδομένα η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Έλληνα ΥΠΕΞ θα ξεκινήσουν την Τετάρτη τις διαβουλεύσεις με τις τοπικές αρχές, μετά την πρόσφατη απόφαση της αιγυπτιακής Δικαιοσύνης να κλείσει την ιστορική Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά και να δημεύσει την περιουσία της.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων θα βρεθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Αγίας Αικατερίνης.

Οι ελληνικές θέσεις ενισχύονται από έγγραφο της Unesco, με το οποίο αποδεικνύεται πως η Αίγυπτος είχε αναγνωρίσει ενυπόγραφα από το 2002, ότι η κυριότητα των εδαφών και των κτηρίων ανήκει στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και την Αρχιεπισκοπή του Σινά.

Έγγραφο Unesco για τη Μονή

Έγγραφο της Unesco που χρονολογείται το 2002, αποτυπώνει τη δέσμευση του Καΐρου όσον αφορά την κυριότητα εδαφών και κτηρίων.

«Η Μονή αποτελεί ιδιοκτησία της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας και ανήκει στην Αρχιεπισκοπή του Σινά. Υπό το ιεραρχικό σύστημα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι αυτοδιοικούμενη και ανεξάρτητη, υπό τη διοίκηση του Ηγουμένου, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο της Unesco.

Από την πλευρά της Αθήνας επαναλαμβάνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό τίποτα λιγότερο από τις δεσμεύσεις που αποτυπώθηκαν δημοσίως από τον Αιγύπτιο πρόεδρο στην ελληνική πρωτεύουσα.

«Ως Ελλάδα παραμένουμε στη δέσμευση που έλαβε ο πρωθυπουργός στην επίσκεψη του προέδρου Σίσι στην Αθήνα στις 7 Μαΐου και δεν αναμένουμε την οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε όσα συμφωνήθηκαν», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

