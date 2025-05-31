Λογαριασμός
Σαμαράς για την απόφαση ΣτΕ για τα ομόφυλα ζευγάρια: Ισχυρό πλήγμα στην παραδοσιακή οικογένεια

«Είχα προειδοποιήσει ότι αυτό ακριβώς θα συμβεί, όταν η κυβέρνηση κρυβόταν κι έλεγε ψέμματα και μισές αλήθειες στον ελληνικό λαό», τόνισε

Αντώνης Σαμαράς

Ισχυρό πλήγμα στην παραδοσιακή οικογένεια χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματικό τον Νόμο που επιτρέπει τη δυνατότητα τέλεσης γάμου μεταξύ ομοφύλων και τη συνακόλουθη δυνατότητα των ομόφυλων έγγαμων ζευγαριών να υιοθετούν παιδί.

Ειδικότερα, ο κ. Σαμαράς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σημειώνει: «Η χθεσινή απόφαση του ΣτΕ με την οποία επιτρέπει την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, επιβεβαίωσε τις απόψεις μου στη Βουλή. Είχα προειδοποιήσει ότι αυτό ακριβώς θα συμβεί, όταν η κυβέρνηση κρυβόταν κι έλεγε ψέμματα και μισές αλήθειες στον ελληνικό λαό. Το πλήγμα στην παραδοσιακή οικογένεια είναι ισχυρό. Σε μια εποχή που οι αξίες και οι θεσμοί είναι απαραίτητες όσο ποτέ για την κοινωνία. Πολύ περισσότερο που  το δημογραφικό πρόβλημα συνεχώς αυξάνεται…».
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αντώνης Σαμαράς Συμβούλιο της Επικρατείας Ομόφυλα Ζευγάρια
