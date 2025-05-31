Σαμαράς για την απόφαση ΣτΕ για τα ομόφυλα ζευγάρια: Ισχυρό πλήγμα στην παραδοσιακή οικογένεια

Ισχυρό πλήγμα στην παραδοσιακή οικογένεια χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματικό τον Νόμο που επιτρέπει τη δυνατότητα τέλεσης γάμου μεταξύ ομοφύλων και τη συνακόλουθη δυνατότητα των ομόφυλων έγγαμων ζευγαριών να υιοθετούν παιδί.

Ειδικότερα, ο κ. Σαμαράς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σημειώνει: «Η χθεσινή απόφαση του ΣτΕ με την οποία επιτρέπει την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, επιβεβαίωσε τις απόψεις μου στη Βουλή. Είχα προειδοποιήσει ότι αυτό ακριβώς θα συμβεί, όταν η κυβέρνηση κρυβόταν κι έλεγε ψέμματα και μισές αλήθειες στον ελληνικό λαό. Το πλήγμα στην παραδοσιακή οικογένεια είναι ισχυρό. Σε μια εποχή που οι αξίες και οι θεσμοί είναι απαραίτητες όσο ποτέ για την κοινωνία. Πολύ περισσότερο που το δημογραφικό πρόβλημα συνεχώς αυξάνεται…».



Η χθεσινή απόφαση του ΣτΕ με την οποία επιτρέπει την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, επιβεβαίωσε τις απόψεις μου στη Βουλή.

Είχα προειδοποιήσει ότι αυτό ακριβώς θα συμβεί, όταν η κυβέρνηση κρυβόταν κι έλεγε ψέμματα και μισές αλήθειες στον ελληνικό λαό.

Το πλήγμα στην… — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) May 31, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.