Την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ για τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα ζητεί με παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Δεν υπάρχουν λόγια, όταν μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς πολίτες, χιλιάδες νεκρά παιδιά και πολλά ακόμα που πεθαίνουν από ασθένειες ή λιμοκτονούν», ανέφερε ο βουλευτής πλέος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε:

«Δεν αρκεί απλώς να εκφράσουμε τη λύπη μας ή να ζητήσουμε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις του. Το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να ζητήσει να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ. Αν δεν κάνουμε το ίδιο που κάναμε για την Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, δείχνουμε στον κόσμο ότι η Ευρώπη έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά και δεν έχει μάθει τίποτα από τα λάθη της. Πώς μπορούμε να μιλάμε ξανά για διεθνές δίκαιο ή για αξίες, αν δεν δηλώσουμε ξεκάθαρα σήμερα ότι πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ, ειδικά σε σχέση με στρατιωτικούς εξοπλισμούς, μέχρι να σταματήσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις;».

Ολόκληρη η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στη συνεδρίαση της πολιτικής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιείται στα Χανιά:

Δεν υπάρχουν λόγια, όταν μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς πολίτες, χιλιάδες νεκρά παιδιά και πολλά ακόμα που πεθαίνουν από ασθένειες ή λιμοκτονούν.

Τα όσα βλέπουμε σήμερα στη Γάζα ξεπερνούν κατά πολύ οποιοδήποτε ορισμό αυτοάμυνας κατά των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς ή το απολύτως ορθό αίτημα για απελευθέρωση ομήρων - η οποία πρέπει να γίνει άμεσα.

Επομένως, θεωρώ ότι δεν αρκεί απλώς να εκφράσουμε τη λύπη μας ή να ζητήσουμε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις του.

Πρέπει να καταδικάσουμε απερίφραστα αυτές τις πράξεις. Και, ταυτόχρονα, το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να ζητήσει να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ.

Το πρότεινα ακριβώς ένα χρόνο πριν, στην Πολιτική Επιτροπή στο Όσλο και πιστεύω πως τώρα είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ. Και ακούμε να το εκφράζουν πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και Ευρωπαϊκές χώρες ήδη.

Είναι απαράδεκτο να λέμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν μπορεί να κάνει περισσότερα στη Γάζα επειδή δεν διαθέτει στρατό.

Δεν έχουμε στρατό, όμως, ορθώς, υποστηρίξαμε κυρώσεις στη Ρωσία.

Αν δεν κάνουμε το ίδιο και στην περίπτωση του Ισραήλ, δείχνουμε στον κόσμο ότι η Ευρώπη έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά και δεν έχει μάθει τίποτα από τα λάθη της.

Αν δεν ζητήσουμε έκτακτα μέτρα κατά του Ισραήλ, οι ευρωπαϊκές μας αξίες δεν είναι πραγματικά αξίες και χάνουμε ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία μας σε όλο τον κόσμο.

Πως μπορούμε να μιλάμε ξανά για διεθνές δίκαιο ή για αξίες, αν δεν δηλώσουμε ξεκάθαρα σήμερα ότι πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στην κυβέρνηση του Ισραήλ, ειδικά σε σχέση με στρατιωτικούς εξοπλισμούς, μέχρι να σταματήσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις και να επιτρέψει την πλήρη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα όπως τονίζει ο ΟΗΕ;

Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι οποιαδήποτε αναφορά στη Μέση Ανατολή και σχετική ανακοίνωση της Κοινοβουλευτικής μας Συνέλευσης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες στο ζήτημα των κυρώσεων. Και αυτό αφορά ασφαλώς και τη διακήρυξη της Κρήτης.

