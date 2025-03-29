Οι κρίσιμες επόμενες δημοσκοπήσεις και το ερώτημα αν οι πολίτες ακούνε

Της Δώρας Αντωνίου

Το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων περιμένει η κυβέρνηση για να διαπιστώσει εάν το μπαράζ θετικών μηνυμάτων που σταθερά επιδιώκει να εκπέμψει έχει επίδραση στη γενικευμένη αγωνία και δυσαρέσκεια των πολιτών, όπως αυτή διατυπώνεται δημοσκοπικά.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιθυμούν να αξιοποιήσουν το παράθυρο ευκαιρίας που αποτελεί η αδυναμία διαμόρφωσης ενός κύριου αντιπολιτευτικού πόλου. Παρά την αξιόλογη μείωση των ποσοστών της, η ΝΔ παραμένει πρώτη και με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα.

Έτσι, χωρίς την πίεση που θα αισθανόταν εάν το δεύτερο κόμμα έδειχνε να πλησιάζει και να απειλεί, η κυβέρνηση θέλει να αναστρέψει την πτωτική πορεία των ποσοστών και, κυρίως, να δει να βελτιώνονται οι δείκτες που αφορούν την ικανοποίηση των πολιτών από τις επιδόσεις της σε κρίσιμους τομείς όπως η οικονομία, η ακρίβεια, η υγεία, η ασφάλεια.

Σε μερίδα κυβερνητικών στελεχών υπάρχει η ανησυχία ότι εάν παραταθεί χρονικά αυτή η εικόνα των δημοσκοπήσεων, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη η ανατροπή της. Παράλληλα, εκτιμούν ότι στις προσεχείς μετρήσεις θα διαπιστωθεί αν οι πολίτες έχουν διάθεση να ακούσουν όσα η κυβέρνηση βάζει στο προσκήνιο ως κεντρικά προτάγματα ή αν απλώς έχουν σταματήσει να ακούνε γιατί έχουν παγιωμένη άποψη, η οποία δεν αλλάζει.

Είναι ισχυρή η πεποίθηση στο επιτελείο γύρω από την κυβερνητική ηγεσία ότι σε αυτή την προσπάθεια η οικονομία είναι το κλειδί. Έτσι, όλη την εβδομάδα, με επίκεντρο την αύξηση του βασικού μισθού, η κυβέρνηση επιδίωξε να διαμορφώσει την ατζέντα της επικαιρότητας με άξονα την υπόσχεση ότι οι πολίτες αρχίζουν να βλέπουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στην τσέπη τους. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ανακοίνωση των αυξήσεων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επιδίωξη είναι να υπάρξει συνέχεια και να εξακολουθήσει να ξεδιπλώνεται ένα αφήγημα θετικών οικονομικών μέτρων. Είναι ενδεικτική σε αυτή την κατεύθυνση η χθεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ προανήγγειλε μειώσεις φόρων: «Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να μειώσει και άλλους φόρους και επίκεινται ανακοινώσεις... Μιλάμε για μείωση φορολογικών συντελεστών, τον ΕΝΦΙΑ τον έχουμε μειώσει μέχρι και 50%. Τα κριτήρια μείωσης φόρων θα είναι δύο. Να βγαίνει ο λογαριασμός, για να μην φτάσει ξανά η χώρα να κάνει συζητήσεις για νομίσματα, όπως αυτή που κάνατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου για νομίσματα και δεύτερο κριτήριο είναι να φτάνει στον πολίτη», δήλωσε.

Καθόλου τυχαία δεν είναι η αναφορά του για μείωση που θα φτάνει στον πολίτη, καθώς η κυβέρνηση υπεραμύνεται της επιλογής της να μην μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως ζητάει επίμονα η αντιπολίτευση, εκφράζοντας αμφιβολία για το κατά πόσο μια τέτοια μείωση θα φτάσει τελικά στους πολίτες.

Συνδυαστικά με την οικονομία, η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει τα θέματα που ενδιαφέρουν το παραδοσιακό, πιο συντηρητικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Παραμένει σταθερά, ασφαλώς, στο επίκεντρο η ανάδειξη προτεραιοτήτων της καθημερινότητας των πολιτών με την επόμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε υπουργείο να προγραμματίζεται για τη Δευτέρα στο υπουργείο Υγείας.

Στην κυβέρνηση προσδοκούν ότι με την επικείμενη ολοκλήρωση των εργασιών της προανακριτικής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και την παραπομπή του πρώην υφυπουργού στο Δικαστικό Συμβούλιο θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο η πολιτική συζήτηση για τα Τέμπη, η οποία διαπιστωμένα της έχει προκαλέσει φθορά. Και ότι θα έχει ακόμα περισσότερο χώρο για να διαμορφώσει η ίδια την ατζέντα της επικαιρότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.