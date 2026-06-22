Μουντιάλ 2026: Αργεντινή και Γερμανία μπορούν να συναντηθούν μόνο στον τελικό 

Μετά και τη νίκη της Αργεντινής επί της Αυστρίας με 2-0, κάθε σενάριο περί συνάντησης Γερμανίας-Αργεντινής πριν από τον τελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου πήγε περίπατο (το να νικήσει η Ιορδανία την Αργεντινή με δύο-τρία γκολ διαφορά φαντάζει επιστημονική φαντασία).

Έτσι, το πιο συχνό ζευγάρι όλων των εποχών σε τελικό Μουντιάλ, είναι πιθανό να εμφανιστεί και στη φετινή διοργάνωση.



Το 1986 στο Μουντιάλ του Μεξικού, η Αργεντινή νίκησε την Δυτική Γερμανία με 3-2.

Το 1990 η Δυτική Γερμανία πήρε τη ρεβάνς και νίκησε την παρέα του Μαραντόνα με 1-0.

Το 2014 η Γερμανία νίκησε πάλι με 1-0 την Αργεντινή με γκολ του Γκέτσε στην παράταση.

Πηγή: skai.gr

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