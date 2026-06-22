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Μουντιάλ 2026: Αργεντινή και Γερμανία μπορούν να συναντηθούν μόνο στον τελικό 

Το πιο συχνό ζευγάρι των τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει τύχη να εμφανιστεί και φέτος - Μόνο στον τελικό (ή στον μικρό τελικό) το πιθανό αντάμωμα  

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Τελικός 2014

Μετά και τη νίκη της Αργεντινής επί της Αυστρίας με 2-0, κάθε σενάριο περί συνάντησης Γερμανίας-Αργεντινής πριν από τον τελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου πήγε περίπατο (το να νικήσει η Ιορδανία την Αργεντινή με δύο-τρία γκολ διαφορά φαντάζει επιστημονική φαντασία).
Έτσι, το πιο συχνό ζευγάρι όλων των εποχών σε τελικό Μουντιάλ, είναι πιθανό να εμφανιστεί και στη φετινή διοργάνωση.

Μουντιάλ 2026


Το 1986 στο Μουντιάλ του Μεξικού, η Αργεντινή νίκησε την Δυτική Γερμανία με 3-2.
Το 1990 η Δυτική Γερμανία πήρε τη ρεβάνς και νίκησε την παρέα του Μαραντόνα με 1-0.
Το 2014 η Γερμανία νίκησε πάλι με 1-0 την Αργεντινή με γκολ του Γκέτσε στην παράταση. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Γερμανία Αργεντινή
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