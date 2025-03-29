Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του σεισμού

Ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ισχυρού σεισμού που έπληξε χθες Παρασκευή τη Μιανμάρ και τη γειτονική Ταϊλάνδη, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα για τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό στο κεντρικό τμήμα της Μιανμάρ. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλους όσοι επλήγησαν», αναφέρει ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στη δήλωσή του. «Προσεύχομαι ειλικρινά για τη γρήγορη ανάρρωση των τραυματιών και την ταχεία αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Μιανμάρ (…) σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», συμπληρώνει. Παράλληλα, εξέφρασε «βαθύτατα συλλυπητήρια» για τις απώλειες ζωών στην Ταϊλάνδη εξαιτίας του ισχυρού σεισμού.

Τουλάχιστον 144 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 732 τραυματίστηκαν στη Μιανμάρ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο ηγέτης της χούντας Μιν Αούνγκ Λάινγκ, εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Άλλοι οκτώ θάνατοι έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στην Ταϊλάνδη, όπου κατέρρευσε ουρανοξύστης λόγω του σεισμού.

Η Μιανμάρ συγκλονίστηκε στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 στην Ελλάδα) από σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ, προερχόμενος από εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, ενώ ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα μετασεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Πηγή: skai.gr

