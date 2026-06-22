Θετικό βήμα καταγράφηκε την Κυριακή στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν στη διαμόρφωση «οδικού χάρτη» για τη σύναψη, εντός 60 ημερών, οριστικής συμφωνίας που θα θέσει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαπραγματευτών τους στην Ελβετία, ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ.

Οι δυο πλευρές «συμφωνούν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών», που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία, σημείωσαν το Ισλαμαμπάντ και η Ντόχα, που μεσολαβούν στις συνομιλίες αυτές, με κοινή ανακοίνωσή τους.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί «δίαυλος επικοινωνίας» που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσαν οι μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών στην Ελβετία.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο.

Πάντως, το Ιράν απαιτεί πρόσβαση σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και το δικαίωμα εξαγωγής πετρελαίου πριν από τις τελικές διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία.

Ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησε επίσης το Ισραήλ να εγκαταλείψει τον νότιο Λίβανο ή να αντιμετωπίσει μια επανάληψη της άνευ όρων αποχώρησής του από τη χώρα το 2000.

Ο Eσμαΐλ Καανί προειδοποίησε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εάν το Ισραήλ επιμείνει στην «επιθετικότητα και την κατοχή» του, θα εκδιωχθεί με «ταπείνωση και ήττα», σύμφωνα με το κρατικό Press TV.



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