Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ 100,3 για απάτες με e-mails: Οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνουν τους πολίτες μέσω θεσμοθετημένων πλατφορμών

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, έδωσε αναλυτικές διευκρινίσεις για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (phishing e-mails) που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ΕΛ.ΑΣ. και της Europol.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πειστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία, όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμη και πιο προσεκτικούς χρήστες. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η ουσία είναι πως «καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική ή αστυνομική αρχή δεν ενημερώνει ποτέ πολίτες για τέτοιου είδους σοβαρές κατηγορίες μέσω email».

Η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι οι δράστες επιχειρούν να προκαλέσουν πανικό, αναφέροντας ακόμη και ψευδείς κατηγορίες όπως εμπλοκή σε υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων, ενώ χρησιμοποιούν λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Europol, καθώς και ανύπαρκτους τίτλους, όπως «γενικός επιθεωρητής αστυνομίας», για να προσδώσουν αξιοπιστία στο μήνυμα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών, σημειώνοντας ότι τα μηνύματα αυτά συχνά περιλαμβάνουν συνδέσμους και συνημμένα αρχεία που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανοίγονται. «Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους. Διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε τον αποστολέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι επίσημες δημόσιες υπηρεσίες δεν αποστέλλουν τέτοιου είδους ειδοποιήσεις με αυτόν τον τρόπο, αλλά ενημερώνουν τους πολίτες μέσω θεσμοθετημένων πλατφορμών, όπως το Gov.gr, όπου ο χρήστης εισέρχεται ο ίδιος για να ελέγξει τυχόν εκκρεμότητες.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κατέληξε ότι η προσοχή των πολιτών είναι το βασικό «όπλο» απέναντι σε τέτοιες απόπειρες εξαπάτησης, καθώς ακόμη και ένα πρόχειρο άνοιγμα του μηνύματος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προειδοποίησε νωρίτερα για απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα που διακινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα και επιχειρεί να παραπλανήσει πολίτες, κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας της Εθνικής Μονάδας Europol και της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου enugr@enu.gr (HELLENIC EUROPOL NATIONAL UNIT) και φέρει ως θέμα «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ». Οι δράστες, χρησιμοποιώντας στοιχεία δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, επιχειρούν να εξαπατήσουν χρήστες του διαδικτύου, προβάλλοντας τον ψευδή ισχυρισμό ότι ο αποδέκτης εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων.

Όπως επισημαίνεται, στο απατηλό μήνυμα χρησιμοποιούνται λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Europol, καθώς και ψευδής υπογραφή δήθεν γενικού επιθεωρητή Αστυνομίας, προκειμένου να προσδοθεί αληθοφάνεια στην επιστολή. Η ΕΛΑΣ ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο μήνυμα είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιδιώκουν να παραπλανήσουν πολίτες και να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο e-mail, να το διαγράφουν και να μην ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη προσβολή από κακόβουλο λογισμικό. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ, στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», καθώς και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, cyberalert.gr.

Πηγή: skai.gr

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