Σάλος έχει προκληθεί στη Γαλλία μετά την κριτική που άσκησε η δημοσιογράφος της Equipe, Φρανς Πιερόν, για την πρόθεση του τον Ζερεμί Ντοκού να αφήσει την αποστολή του Βελγίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τη γέννηση του παιδιού του. Η ίδια είπε στον τηλεοπτικό «αέρα» πως ο ακραίος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι δεν πρέπει να ταξιδέψει πίσω στην Ευρώπη για να είναι στο πλευρό της συζύγου του και του πρωτότοκου παιδιού του τονίζοντας, λίγο-πολύ, πως ο ρόλος του πατέρα στον τοκετό είναι… περιττός.

«Μου λέτε σοβαρά ότι αυτοί οι παίκτες έχουν θυσιάσει τα πάντα για να έρθουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και εσείς φεύγετε απλώς για να κόψετε έναν ομφάλιο λώρο; Είστε αρκετά τυχεροί ώστε να παίζετε σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι ένα απίστευτο προνόμιο, και εκατοντάδες ποδοσφαιριστές θα έκαναν τα πάντα για να βρίσκονται στη θέση σας. Αυτή η ευκαιρία μπορεί να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ στη ζωή σας. Και εσείς θα τα πετάξετε όλα αυτά απλώς για να παρευρεθείτε στη γέννηση του παιδιού σας; Είναι μια στιγμή όπου ο πατέρας δεν είναι πραγματικά απαραίτητος. Έχει έναν συμβολικό ρόλο. Κρατάς το χέρι της και βγάζεις μια φωτογραφία. Και μετά τι; Θα χάσεις 10 ώρες, θα βιώσεις μια συναισθηματική έξαψη και θα είσαι εξαντλημένος μετά. Δεν μπορείς να χάσεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν χρεωθεί απλώς για να φτάσουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ίσως να έχουν θυσιάσει τα πάντα για να είναι εκεί, και εσείς φεύγετε για να κόψετε έναν ομφάλιο λώρο», ανέφερε.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα λόγια αυτά προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων από το κοινό, ανδρικό και γυναικείο, με την ίδια να απολογείται λέγοντας πως εξέφραζε προσωπική άποψη και όχι κάποια που αντηχεί τις πεποιθήσεις του Μέσου που εκπροσωπεί. Η Equipe ζήτησε επίσης συγνώμη από το κοινό και ταυτόχρονα έθεσε σε διαθεσιμότητα την δημοσιογράφο, που δεν θα βγει στον «αέρα» για το υπόλοιπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.