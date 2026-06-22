Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε ότι η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ εξελίσσεται «πολύ καλά», αναφερόμενος στο Ιράν. Ακόμη, ανέφερε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι «εντελώς ανοιχτό». Ειδικότερα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν: «Έχουμε ένα ανοιχτό Στενό και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

«Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί να κάνω», προειδοποίησε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «εφόσον το Ιράν μας σέβεται, δεν πρόκειται να έχουμε κανένα πρόβλημα».

Όσον αφορά την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι «τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων. Τα τρόφιμα αυτά θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες». Ωστόσο, διαψεύδοντας τον Αμερικανό πρόεδρο, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε επίσης ότι τα υπόλοιπα «παγωμένα» κεφάλαια δεν θα κατευθυνθούν υποχρεωτικά μόνο σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Όπως είπε, το Ιράν θα μπορεί να τα αξιοποιεί και για την αγορά άλλων προϊόντων που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις.

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για να διατηρήσουμε ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ. Είναι ανοιχτό» επέμεινε νωρίτερα και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων.

Εν τω μεταξύ νωρίτερα, στον απόηχο της δήλωσης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία η Τεχεράνη συμφώνησε να δεχθεί επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της «πυρηνικής διαφάνειας» στο μέλλον.

«Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις των πυρηνικών και στρατηγικών του εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η "πυρηνική διαφάνεια" για πολλά χρόνια στο μέλλον», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Η δήλωση έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει, μεταξύ άλλων, 60ήμερο οδικό χάρτη για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, μετά τη δήλωση του Τζέι Ντι Βανς ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την είσοδο επιθεωρητών του ΔΟΑΕ στη χώρα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ έσπευσε να διευκρινίσει ότι η Τεχεράνη δεν συζήτησε το πυρηνικό της πρόγραμμα στις συνομιλίες της Ελβετίας και δεν αποδέχθηκε καμία νέα δέσμευση.

Ο Μπαγκαΐ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Τεχεράνη δεν συζήτησε το πυρηνικό της πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους μεσολαβητές κατά τη διάρκεια των πολυμερών συνομιλιών στην Ελβετία και δεν αποδέχθηκε «καμία νέα δέσμευση».

Πηγή: skai.gr

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