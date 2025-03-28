Μητσοτάκης για ενστόλους: Δίκαιη μισθολογική μεταρρύθμιση

Το σχόλιό του για τις αυξήσεις στο μισθολόγιο των ενστόλων «ανέβασε» στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για μία «δίκαιη μισθολογική μεταρρύθμιση».

Πιο αναλυτικά το σχόλιο του πρωθυπουργού:

«Από την 1η Απριλίου ξεκινά μια δίκαιη μισθολογική μεταρρύθμιση για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Όχι ως ένα απλό οικονομικό μέτρο. Αλλά ως μια ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους ακοίμητους φρουρούς της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της πατρίδας.

Οι ένστολοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές τους, που θα κυμαίνονται από 13% έως και πάνω από 20%, ανάλογα με τον βαθμό, την προϋπηρεσία και τις ευθύνες τους. Σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες μας, η επένδυση αυτή θα φτάσει τα 268.000.000 ευρώ. Κι αυτό χωρίς να απειληθεί η δημοσιονομική ισορροπία, καθώς οι πόροι αυτοί εξασφαλίζονται από τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και την ευρωπαϊκή ευελιξία που πετύχαμε για τις αμυντικές δαπάνες.

Οι προσπάθειες, βέβαια, δεν σταματούν εδώ. Σύντομα στη Βουλή θα παρουσιάσουμε και το 12ετές Πρόγραμμα των Εθνικών Αμυντικών Δαπανών. Γιατί δεν υπάρχει κοινωνική πρόοδος και ευημερία χωρίς ασφάλεια και εθνική ανεξαρτησία».

