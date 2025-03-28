Κεφαλογιάννης: Μπαίνουμε στην αντιπυρική περίοδο με τις καλύτερες προοπτικές

Σύσκεψη για την πορεία των καθαρισμών και της διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πολιτική Προστασία υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη. Στόχος της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν η πορεία του προγραμματισμού και ο συντονισμός των παραπάνω φορέων και υπηρεσιών για την πρόοδο, την περαιτέρω προτεραιοποίηση και υλοποίηση της διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών σε περιοχές ευθύνης των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

«Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μία τελική φάση προετοιμασίας και σε συνδυασμό και με την ενισχυμένη δύναμη την οποία θα έχει το Πυροσβεστικό Σώμα φέτος, συνολικά 18.000 άτομα που περιλαμβάνουν τους εποχικούς αλλά και τους μόνιμους, τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος. Θεωρώ ότι μπαίνουμε με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές στην αντιπυρική περίοδο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Κεφαλογιάννης και προσέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, κατέληξαν σε μία σειρά από δράσεις που είναι αναγκαίες και φέτος «προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για το καλοκαίρι το οποίο μας έρχεται». «Είναι δεδομένο ότι φέτος, προφανώς θα ξαναέχουμε πυρκαγιές, ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε τις καταστροφικές συνέπειες, να αποτρέψουμε τις ανθρώπινες απώλειες και στο τέλος της περιόδου να έχουμε τα συμπεράσματα τα οποία θέλουμε, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε ξανά για την επόμενη χρονιά», σημείωσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα "Antinero" το οποίο όπως είπε, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει δράσεις ύψους 580 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ επισήμανε τη συνεργασία με άλλους φορείς όπως ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ στο κομμάτι των καθαρισμών των αντιπυρικών ζωνών, καθώς και τη συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Έγινε μια ευρεία ενημέρωση, ο καθένας από τους φορείς για το αντικείμενό του, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και το πολύ μεγάλο πρόγραμμα AntiNero. Συσσωρευτικά, τα τελευταία τέσσερα χρόνια θα φτάσουμε συνολικά τα 580 εκ. ευρώ δράσεων, όπου θα γίνει ένας καθαρισμός της υπαίθρου - αν μου επιτραπεί ο όρος - που είχε να γίνει εδώ και 50 χρόνια», σημείωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός είπε ότι διεξάγονται δράσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ. Αντίστοιχα, όπως τόνισε, από τον ΑΔΜΗΕ υλοποιείται ένα πρόγραμμα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ για τα δίκτυα υψηλής και υπερ-υψηλής τάσης και οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεισφέρουν στον καθαρισμό και στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. «Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι σε κρίσιμους ορεινούς όγκους της Αττικής, αυτή τη στιγμή τρέχουν προγράμματα υπογειοποίησης, καθώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι μία από τις βασικές αιτίες πυρκαγιών τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν και κάποια ζητήματα σχετικά με αυτό το πεδίο Συνεπώς, όλες αυτές οι δράσεις θεωρούμε ότι θα έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για τη φετινή περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τον καθαρισμό των οικοπέδων ο κ. Κεφαλογιάννης υπενθύμισε ότι από 1η Απριλίου ξεκινάει το διάστημα υποβολής για τις δηλώσεις καθαρισμού των οικοπέδων, ενώ απηύθυνε δημόσια έκκληση προς όλους τους πολίτες να προχωρήσουν τον καθαρισμό των οικοπέδων τους, καθώς όπως είπε, υπάρχει ατομική ευθύνη σε αυτό, ενώ προσέθεσε ότι «αυτό προφυλάσσει και τη δική μας περιουσία αλλά και του γείτονά μας». Υπογράμμισε μάλιστα, ότι η περσινή εμπειρία έδειξε πως όπου υπήρξε καθαρισμένο οικόπεδο, η πυρκαγιά - ακόμη και αν πέρασε - δεν ήταν καταστροφική σε σύγκριση με ένα μη καθαρισμένο. Ο υπουργός επισήμανε ότι φέτος ο έλεγχος θα είναι πολύ αυστηρός, ενώ τόνισε ότι την ευθύνη, τόσο για τους ελέγχους, όσο και για την επιβολή των ενδεχόμενων προστίμων, την έχουν οι δήμοι.

«Συνεπώς θα έλεγα, όλοι θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Πέρσι είχαμε θυμίζω 830.000 καθαρισμούς οικοπέδων». Στόχος για φέτος είναι να ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός. «Θα υπάρξουν και οι αντίστοιχοι εντατικοί έλεγχοι κι όπου υπάρχουν πλημμέλειες θα υπάρχουν και τα πρόστιμα», σημείωσε.

Αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης πέραν των καθαρισμών οικοπέδων, ο υπουργός δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα "ΑΙΓΙΣ", το οποίο θα ενισχύσει τη θωράκιση της χώρας με επίγεια και εναέρια μέσα. Φέτος, όπως είπε, θα έχουμε στη διάθεσή μας το σύνολο του Εθνικού Στόλου και περίπου 49 εναέρια μέσα που θα συμβάλλουν, τόσο στην επιτήρηση, όσο και στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Παράλληλα επισήμανε ότι σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα υλοποιηθούν προγράμματα αξιοποίησης drones, ενισχύοντας περαιτέρω τις δράσεις πρόληψης και καταστολής.

Σχετικά με τον αριθμό των πυρκαγιών - 3000 συνολικά - που σημειώθηκαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025 ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι η ύπαρξη της κλιματικής κρίσης είναι πλέον δεδομένη και το αποδεικνύουν τα ίδια τα στοιχεία.

«Ήδη εκτός της τυπικής αντιπυρικής περιόδου υπάρχουν εκατοντάδες περιστατικά», είπε και συμπλήρωσε ότι χάρη στην αποτελεσματική παρέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος απετράπη η επέκτασή τους. «Αποτρέψαμε την επέκτασή τους, αποτρέψαμε τις ζημιές τις οποίες θα μπορούσαν να έχουν, σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Γι αυτό και η σημερινή σύσκεψη ανέδειξε ότι πρέπει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει από τη δική τους πλευρά προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ενόψει του καλοκαιριού», υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο υπουργός ενημερώθηκε από τον γενικό διευθυντή Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος, Βαγγέλη Γκουντούφα, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιο Μάνο, την εκπρόσωπο του γενικού διευθυντή Διαχείρισης και Συντήρησης Παγίων ΑΔΜΗΕ Παναγιώτα Αλεξοπούλου και τον διοικητή της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών αντιστράτηγο Μιχαήλ Κλούβα για τον υφιστάμενο προγραμματισμό και τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί έως τώρα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Γεώργιος Μαρκουλάκης, ο επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας αντιστράτηγος Χρήστος Πλατάς, ο διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) Υποστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, ο προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Σίμος Αποστόλου, ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Δημήτρης Αλεξανδρής, ο ειδικός συνεργάτης του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Φοίβος Θεοδώρου, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής Αθανάσιος Φουντουλάκης καθώς και γενικοί διευθυντές, σύμβουλοι και στελέχη των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

