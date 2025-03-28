Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους νεκρούς στον σεισμό στη Μιανμάρ 

Συλλυπητήριο μήνυμα στις οικογένειες των θυμάτων του σεισμού στη Μιανμάρ έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι τα νέα και οι εικόνες από τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη είναι συγκλονιστικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους εκείνους που επηρεάστηκαν από τον σεισμό. Εκ μέρους όλων των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

The news and images from Myanmar and Thailand are heartbreaking. Our thoughts are with everyone affected by the earthquake. On behalf of all Greeks, I extend my deepest condolences to the families of the victims. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 28, 2025

Πηγή: skai.gr

