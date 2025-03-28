Λογαριασμός
Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους νεκρούς στον σεισμό στη Μιανμάρ 

Εκ μέρους όλων των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων», ανέφερε ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης

Συλλυπητήριο μήνυμα στις οικογένειες των θυμάτων του σεισμού στη Μιανμάρ έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι τα νέα και οι εικόνες από τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη είναι συγκλονιστικά. 

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους εκείνους που επηρεάστηκαν από τον σεισμό. Εκ μέρους όλων των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

