Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους νεκρούς στον σεισμό στη Μιανμάρ 

Συλλυπητήριο μήνυμα στις οικογένειες των θυμάτων του σεισμού στη Μιανμάρ έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι τα νέα και οι εικόνες από τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη είναι συγκλονιστικά.
Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού:
«Οι σκέψεις μας είναι με όλους εκείνους που επηρεάστηκαν από τον σεισμό. Εκ μέρους όλων των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
The news and images from Myanmar and Thailand are heartbreaking. Our thoughts are with everyone affected by the earthquake. On behalf of all Greeks, I extend my deepest condolences to the families of the victims.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 28, 2025
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο,τι και να κάνουν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για το έγκλημα των Τεμπών, η αλήθεια στο τέλος θα λάμψει
- ΠΑΣΟΚ: Η μεθόδευση της ΝΔ στη διαδικασία της προανακριτικής επιτροπής καταστρατηγεί το Σύνταγμα
- «Βολές» ΠΑΣΟΚ για την Προανακριτική Επιτροπή: Με τις μεθοδεύσεις τους διακινδυνεύουν την ακυρότητα της διαδικασίας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.