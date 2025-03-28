Τον ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου ως παράγοντες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επεσήμανε στις δηλώσεις του μετά την τετραμερή σπύσκψη στο Παρίσι, με τη Γαλλία και τον Λίβανο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο σημερινός επικεφαλής της συριακής κυβέρνησης.

«Παράγοντες και πυλώνες σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο Ελλάδα και Κύπρος, εκτιμώ το σχήμα αυτό θα έχει συνέχεια και χρονικό βάθος», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Είναι εξαιρετικά θετικό ότι μετά από πολλές και περίπλοκες διαδικασίες, ο Λίβανος απέκτησε κυβέρνηση, απέκτησε καινούριο πρόεδρο, ο οποίος χρειάζεται τη στήριξη, τη στήριξή μας προκειμένου η χώρα του να σταθεροποιηθεί, διότι ένας σταθερός Λίβανος είναι ένα ανάχωμα και στις προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη. Αλλά και μία χώρα η οποία μπορεί να παίξει σταθεροποιητικό και όχι αποσταθεροποιητικό ρόλο στην ευρύτερη Μέση Ανατολή», τόνισε και πρόσθεσε:

«Στα πλαίσια αυτά επαναλάβαμε την προθυμία μας να στηρίξουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου έμπρακτα, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν εθνική κυριαρχία, ειδικά στον ευαίσθητο Νότιο Λίβανο και εκεί να επαναλάβω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από όλες τις πλευρές να διατηρηθεί η εκεχειρία, η οποία έχει συμφωνηθεί για να μην ανοίξει και πάλι ένα μέτωπο εχθροπραξιών στον Νότιο Λίβανο».

Τόνισε δε, ότι «από εκεί και πέρα, είχα και για πρώτη φορά την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον νέο πρόεδρο της Συρίας και του μετέφερα χωρίς περιστροφές όχι απλά το έντονο ενδιαφέρον της Ελλάδος για τους ορθόδοξους χριστιανικούς πληθυσμούς στη χώρα του, αλλά και τον αποτροπιασμό μου για τα εγκλήματα και τις σφαγές που διεξήχθησαν πριν από λίγες εβδομάδες. Συζήτησα με σαφήνεια ότι πρέπει να υπάρχει λογοδοσία και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι και εξέφρασα την ελπίδα μου ότι η νέα κυβέρνηση της Συρίας, η οποία θα ανακοινωθεί αύριο, θα είναι μια κυβέρνηση συμπεριληπτική, η οποία θα ενσωματώνει τον μεγάλο εθνοτικό και θρησκευτικό πλούτο της Συρίας».

«Διότι η Συρία, αν θέλει να προχωρήσει και να ευημερήσει και να γίνει παράγοντας σταθερότητας και όχι αποσταθεροποίησης στην περιοχή, αυτό πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό προς όλες τις θρησκευτικές και τις εθνοτικές μειονότητες, σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο μωσαϊκό θρησκειών και εθνοτήτων, που συνιστά τη σημερινή Συρία και επανέλαβα επίσης ότι η Ελλάδα μπορεί να συμφωνήσει στην περαιτέρω άρση κυρώσεων μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει απόλυτη εξασφάλιση της ελλειπτικότητα της πολιτικής διαδικασίας και της προστασίας των όλων των μειονοτήτων», εξήγησε.

Έκλεισε τονίζοντας πως «στο πνεύμα αυτό κινήθηκαν και οι υπόλοιποι συνομιλητές μας και συμφωνήσαμε σε ένα κείμενο το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι το βράδυ που θα αποτυπώνεται ένας σαφής οδικός χάρτης για το πώς από εδώ και στο εξής πρέπει να προχωρήσει η καινούργια κυβέρνηση της Συρίας. Τι μπορεί να περιμένει από εμάς, αλλά τι ζητάμε και εμείς από αυτήν. Οπότε κατακλείδι, νομίζω ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη και ουσιαστική συνάντηση. Επαναλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Γαλλία είναι παρούσα στην Ανατολική Μεσόγειο και συνομιλεί με χώρες που παραδοσιακά είναι στρατιωτικοί εταίροι της Γαλλίας, προκειμένου να βρίσκουμε πάντα λύσεις οι οποίες θα είναι προς όφελος της γενικότερης σταθερότητας και ευημερίας της περιοχής μας».

Πηγή: skai.gr

