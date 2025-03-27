Δημοσκόπηση Interview: Στο 22,2% η ΝΔ, 2ο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας – Πρόωρες εκλογές θέλουν πάνω από τους μισούς

Πτώση περίπου δύο μονάδων, από το 24,5% το Φεβρουάριο στο 22,2% τον τρέχοντα μήνα, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της POLITIC.

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας (12,7%) εδραιώνεται ως ο κύριος εκφραστής της αντικαθεστωτικής ψήφου, ξεπερνώντας το ΠΑΣΟΚ (11%) το οποίο δείχνει να μην έχει πείσει ότι μπορεί να ηγηθεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην έκτη θέση (5,6%) με τη φθορά του να μοιάζει πλέον δομική και όχι συγκυριακή, ενώ η Ελληνική Λύση (9,9%) και το ΚΚΕ (8,6%) συνεχίζουν σε τροχιά σταθερότητας.

Η Φωνή Λογικής είναι στο 3,7%, το ΜέΡΑ 25 στο 3,5%, η ΝΙΚΗ στο 3% όπως και το Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ η Νέα Αριστερά φτάνει στο 2%.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων ανεβαίνει στο 11,1%.

Πρόωρες εκλογές θέλει το 53%

Το 71% των ερωτηθέντων εκτιμά πως η χώρα κινείται «προς τη λάθος» κατεύθυνση. Μόλις το 27% εκτιμά ότι η κατεύθυνση είναι σωστή.

Παράλληλα, καταγράφεται πλειοψηφικό αίτημα για πρόωρες εκλογές. Το 53% των ερωτηθέντων επιθυμεί προσφυγή στις κάλπες πριν την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας. Το 44% δηλώνει ότι προτιμά την εξάντληση της τετραετίας, ενώ 3% δεν τοποθετείται.

Ακρίβεια και υγεία τα βασικά προβλήματα των πολιτών

Το 25,1% των ερωτηθέντων τοποθετεί πρώτο το πρόβλημα της ακρίβειας. Παρά το γεγονός ότι το κόστος ζωής παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα για την κοινωνία – όπως καταγράφεται διαρκώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις – η κυβερνητική ανταπόκριση εξακολουθεί να θεωρείται ανεπαρκής.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση των προτεραιοτήτων, βρίσκονται η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας (15,2%) και της καθημερινότητας (15,1%), τομείς που επίσης σχετίζονται άμεσα με το αίσθημα σταθερότητας και ευημερίας.

Ακολουθούν:

Αύξηση μισθών και συντάξεων (13%)

Βελτίωση της οικονομίας (11,2%)

Μείωση φόρων και εισφορών (10,6%)

Το ΠΑΣΟΚ προηγείται στην αντιπολίτευση

Ενδιαφέρον πολιτικό εύρημα αποτελεί το 40,6% σύμφωνα με το οποίο «κανένα κόμμα» της αντιπολίτευσης δεν έχει κυβερνητικό πρόγραμμα. Δηλαδή, τα κόμματα έχουν αφήγημα αντιπολίτευσης, αλλά όχι εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που συγκεντρώνουν θετική αξιολόγηση, το ΠΑΣΟΚ προηγείται με 18,1%, και αναδεικνύεται ως ο βασικός φορέας προσδοκιών για εναλλακτική διακυβέρνηση. Ακολουθούν με σημαντική διαφορά η Ελληνική Λύση (9,7%), η Πλεύση Ελευθερίας (6,8%), το ΚΚΕ (6,2%) ο ΣΥΡΙΖΑ (6,1%) και το ΜέΡΑ 25 (3%).

Αν και η κυβέρνηση της ΝΔ καταγράφει φθορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση της χώρας, συγκεντρώνοντας 30,5%. Στη δεύτερη θέση είναι ο «κανένας» με 22,6%.

Από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη απήχηση (11,5%), αφήνοντας πίσω της τον Νίκο Ανδρουλάκη (7,6%), τον Σωκράτη Φάμελλο (6,7%) και τον Δημήτρη Κουτσούμπα (5,8%).

