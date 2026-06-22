Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 22.00 σε χαμηλή βλάστηση (καλάμια εντός ρεματιάς) και οριοθετήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας ώρας χωρίς να κινδυνεύουν οικίες και υποδομές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και στο σημείο επιχειρούν 73 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 31 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξής της το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λάμβανε εικόνα από drone σε πραγματικό χρόνο.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Κερατέας.

Πηγή: skai.gr

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