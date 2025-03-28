Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: Έρχονται ανακοινώσεις για μείωση φορολογικών συντελεστών

Για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πτώση της ΝΔ και άνοδο της Πλεύσης Ελευθερίας στη 2η θέση και γιατί εκτιμά η κυβέρνηση πως συμβαίνει αυτό, καθώς και τις παρεμβάσεις που έγιναν και που αναμένονται για την ελάφρυνση των πολιτών μίλησε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ.

Αρχικά, για τις δημοσκοπήσεις ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως «μας λένε δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με την υπεροχή έναντι των άλλων κομμάτων, το οποίο είναι άξιο αναφοράς καθώς δεν έχει ξανασυμβεί σε κυβέρνηση 2ης τετραετίας, ενώ το δεύτερο που μας κάνει να τρέξουμε πιο γρήγορα και να δουλέψουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά είναι ότι ο κόσμος περιμένει από εμάς και θα μας κρίνει πολύ αυστηρά για το πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε στις απαντήσεις που θα δώσουμε σε καίρια ερωτήματα του με τις πολιτικές. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε από το να σκύψουμε το κεφάλι και να δουλέψουμε πολύ πιο σκληρά και κάθε μέρα να παράγουμε τουλάχιστον μια θετική είδηση με την πολιτική μας».

Η Πλεύση Ελευθερία είναι «κόμμα διαμαρτυρίας» - «Το έχουμε ζήσει το έργο»

Ερωτώμενος γιατί θεωρεί πως υπάρχει τόσο μεγάλη άνοδος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Θεωρώ ότι έχει δύο αιτίες. Η μια έχει να κάνει με το ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κατά παράδοση αυτού του πολιτικού χώρου, δεν είναι δυστυχώς πρώτη, ούτε θα είναι η τελευταία που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε, ακόμη και μια μεγάλη τραγωδία όπως είναι αυτή των Τεμπών, για να ανέβει πολιτικά και δημοσκοπικά. Δεν είναι ένα κόμμα που έχει ένα πρόγραμμα. Αξίζει να ψάξουμε τι προτείνει συγκεκριμένα η κυρία Κωνσταντοπούλου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Εμείς έχουμε κάνει σημαντικές επιτυχίες και έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμη. Για την ακρίβεια, την αγορά εργασίας.

Είναι ένα ακόμα κόμμα διαμαρτυρίας, αντισυστημικό, λαϊκίστικό. Εδώ όμως έχουμε μια διαφορά το 2025 και το 2027 που θα γίνουν οι εκλογές με το 2012 και το 2015. Το έχουμε ζήσει το έργο και η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν εκ των πρωταγωνιστριών της κυβέρνησης των πρώτων μηνών του 2015, της απόλυτης καταστροφής, όπου εκεί κανένας πολίτης που είχε ανάγκη, δεν έγινε πλουσιότερος, κανένας φόρος δεν μειώθηκε, καμία κίνηση δεν έγινε υπέρ της στήριξης των συνταξιούχων. Σε ουρές στοιβάζονταν».

«Ο κ. Ανδρουλάκης έπρεπε να ξέρει ότι την υπογραφή μας, προσέχουμε πού την βάζουμε»

Και συνέχισε:

«Η δεύτερη αιτία είναι στη συμπεριφορά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έπρεπε να ξέρει ότι την υπογραφή μας, προσέχουμε πού την βάζουμε. Όταν βάζεις την υπογραφή σου μαζί με ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν σε όλα αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια (…) Όταν ως αξιωματική αντιπολίτευση αναγνωρίζεις μια ρητορική χυδαία, μια ρητορική λάσπης, ψεμάτων, που έχει ως σκοπό να οργίσει μια ήδη δικαιολογημένα θα πω εγώ ανήσυχη και οργισμένη κοινωνία για ένα τραγικό δυστύχημα. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο των λαϊκιστών, χρησιμοποιείς εκφράσεις όπως ενορχηστρωτής συγκάλυψης, τις οποίες έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι πριν από σένα, ο αυθεντικός θα κερδίσει».

«Οι πολιτικές μας προσαρμόζονται με τις ανάγκες των πολιτών»

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως: «Η ΝΔ έχει να κάνει ένα πράγμα. Είναι σύνθετο και απλό ταυτόχρονα. Να είμαστε συνεπείς σε σχέση με αυτά που λέγαμε το 2023. Προφανώς, προσαρμόζονται οι πολιτικές μας και στις ανάγκες των πολιτών. Η ακρίβεια τροφίμων έχει σταθεροποιηθεί και αρχίζει και βαίνει μειούμενη, έχουμε καταφέρει εδώ και 5 μήνες να είμαστε η χώρα με το χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων. Δεν σημαίνει ότι πανηγυρίζουμε, τώρα όμως το μεγαλύτερο ζήτημα είναι τα ενοίκια, το στεγαστικό».

Όπως είπε, εκεί εστιάζει η κυβέρνηση, ενώ υπενθύμισε πως από 1η Απριλίου αυξάνεται και ο κατώτατος μισθός.

«Κανένας δεν λύνει τα προβλήματά του με 30-40 ευρώ το μήνα καθαρά, αλλά εδώ δεν είναι λίγο και είναι αυτό που μπορεί να κάνει το κράτος. Προφανώς πρέπει να κάνει παραπάνω. Από το 2019 μέχρι σήμερα, τα καθαρά είναι 200 ευρώ παραπάνω το μήνα και θα πάει και παραπάνω. Αυτό είναι κάτι που είναι δεδομένο».

Στη συνέχεια, τόνισε πως έχει μειωθεί σημαντικά η ανεργία και έχουν αυξηθεί οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Αναμένονται ανακοινώσεις για μείωση φορολογικών συντελεστών

Ερωτώμενος εάν θα μειωθούν φόροι, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Πώς μπορείς να δώσεις παραπάνω χρήματα; Όταν εισπράττεις παραπάνω χρήματα, όχι αυξάνοντας φόρους. Εμείς έχουμε καταφέρει, χωρίς να αυξήσουμε κανέναν φόρο, έχοντας μειώσει 73 άμεσους και έμμεσους, να εισπράξουμε παραπάνω χρήματα. Το καταφέραμε με την μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Με αυτά τα λεφτά, θα αποφασίσει το υπουργείο Οικονομικών πώς θα τα διοχετεύσει με βάση τις ανάγκες που έχουν προκύψει από την κοινωνία. Πρέπει να πάρει ανάσα η μεσαία τάξη και οι νέοι με τα ενοίκια που πληρώνουν.

Και σε επίπεδο μείωσης φόρων επίκεινται ανακοινώσεις. Μιλάμε για μείωση φορολογικών συντελεστών, τον ΕΝΦΙΑ τον έχουμε μειώσει μέχρι και 50%. Τα κριτήρια μείωσης φόρων θα είναι δύο. Να βγαίνει ο λογαριασμός, για να μην φτάσει ξανά η χώρα να κάνει συζητήσεις για νομίσματα και δεύτερο κριτήριο είναι να φτάνει στον πολίτη».

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι έχουν επίσης πολλές ανάγκες και όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σε όσο το δυνατόν περισσότερους», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, ανέφερε πως: «Έστω ότι βρίσκαμε τα 8 δις που κοστίζουν ο 13ος, 14ος μισθός και η 13η και 14η σύνταξη, θα ήταν πάρα πολύ άδικο για μια κοινωνία που έχει συνολικά ανάγκες, όλα αυτά τα λεφτά να πάνε εκεί. Δεν λέμε να μην πάει τίποτα εκεί, λέμε να έχουμε μια ανάπτυξη που θα είναι για όλους για τη μεσαία τάξη».

«Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας»

Για τους ένστολους είπε πως «από 1η Ιουνίου θα δουν όλοι αυξήσεις. Αυτό που θα εξειδικεύσει ο υπουργός Άμυνας αφορά μόνο τις Ένοπλες Δυνάμεις, τον στρατό».

Όπως εξήγησε «την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας ένα συνολικό εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Οι άνθρωποι που θα διαχειρίζονται αυτά τα εξοπλιστικά θα αναλάβουν τόσο μεγάλες ευθύνες που δεν θα μπορούσαν να αμείβονται με αυτούς τους μισθούς. Δεν μπορείς να αναβαθμίζεις τις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο σε επίπεδο εξοπλιστικό».

Πηγή: skai.gr

