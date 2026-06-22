Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και της 22χρονης συνεπιβάτιδάς του προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από τα Μέγαρα και κατέληξε στο Κερατσίνι, όπου η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 15:30 το μεσημέρι, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Ο 25χρονος κινήθηκε μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου προς την Αθήνα και στη συνέχεια μέσω της λεωφόρου Σχιστού κατέληξε στο Κερατσίνι, όπου, στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν ανήλικοι μαθητές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αναβάτες της μηχανής, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των παιδιών και των υπολοίπων επιβαινόντων στο σχολικό λεωφορείο.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια συνελήφθησαν για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και απείθεια.

Πηγή: skai.gr

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