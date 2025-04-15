Οι ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί, η Τουρκία και το καλώδιο

Της Δώρας Αντωνίου

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες εξέπεμψε χθες η Αθήνα με αφορμή τις συναντήσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του υπουργού Εθνικής Αμυνας, Νίκου Δένδια, με τον υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά έθεσε το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί η Αθήνα στις συζητήσεις που γίνονται για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, δεδομένου του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλώσει η Άγκυρα για συμμετοχή της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα που θα αποφασιστούν.

«Στόχος είναι να ενισχύσουμε, ως Ένωση, το επίπεδο ετοιμότητάς μας και τις δυνατότητες της αμυντικής μας βιομηχανίας, να μειώσουμε τις εξαρτήσεις μας και όχι να τις διατηρήσουμε. Ειδικότερα, πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας απέναντι σε χώρες που δρουν με τρόπο που αντιβαίνει στα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα ασφαλείας και άμυνας όλων των κρατών μελών, χωρίς καμία εξαίρεση» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Η συνομιλία με τον Γάλλο υπουργό Άμυνας ήταν η αφορμή για να διατυπώσει η Αθήνα το πλαίσιο που η ελληνική πλευρά αναμένει να γίνει σεβαστό από τους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς το θέμα αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Και προφανώς η κυβέρνηση προσβλέπει στη στήριξη της Γαλλίας. Εξ ου και η αναφορά του πρωθυπουργού ότι από κοινού με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν έχουν εργαστεί για την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας της Ε.Ε..

Ακόμα πιο σαφής όσον αφορά τη συναντίληψη με τη Γαλλία ήταν ο Νίκος Δένδιας: «Η Ελλάδα εκτιμά τη σημαντική συνεισφορά της Γαλλίας στις διαβουλεύσεις και επίσης στην ηγετική θέση που η Γαλλία μπορεί να έχει ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό περιβάλλον μια και συμφωνούμε ότι πρέπει να μειώσουμε τις εξαρτήσεις μας από τρίτους.

Και επίσης πρέπει να περιορίσουμε τη χρηματοδότηση προς αυτούς τους τρίτους, και μάλιστα αναφέρομαι σε αυτούς που δρουν με αμφίβολης αξιοπιστίας τρόπο όσον αφορά στα στρατηγικά συμφέροντα της Πατρίδας μας», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «Έχουμε συμφωνήσει συντονισμό των προσπαθειών μας και των σκέψεών μας με τη Γαλλία για την ενθάρρυνση των επενδύσεων των κρατών-μελών».

Και ο υπουργός Άμυνας από την πλευρά του έθεσε το πλαίσιο εντός του οποίου η Αθήνα θα κινηθεί στις διαπραγματεύσεις: «Ενόψει των επικείμενων διαπραγματεύσεων πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά τα συμφέροντα ασφάλειας όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Πρέπει να υπάρξουν σαφή κριτήρια επιλεξιμότητος. Εμείς πιστεύουμε και σε ποιοτικό και σε ποσοτικό κριτήριο. Δηλαδή, αφενός μεν ποιοτικά η συνεργασία να περιλαμβάνει εταίρους που συμμερίζονται τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ και ποσοτικά να εκπληρώνουν ένα ελάχιστο τουλάχιστον όριο συμμόρφωσης με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)» δήλωσε.

Ο κ. Δένδιας έκανε και δύο αναφορές που αφορούν και το ζήτημα του καλωδίου ενεργειακής σύνδεσης. «Στην Ανατολική Μεσόγειο και ακόμα παραπέρα, η Γαλλία αποτέλεσε προστάτιδα της Ελλάδας και εκτιμάμε βαθιά τη συνεχή στήριξή σας για την υπεράσπιση της εδαφικής μας ακεραιότητας, καθώς και για την προώθηση της σταθερότητας της περιοχής. Μαζί, μπορούμε να συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα μέλλον πιο δυνατό, πιο σίγουρο και πιο ευημερές» τόνισε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Γάλλο ομόλογό του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και λίγο αργότερα, από τη φρεγάτα «ALSACE» τόνισε με νόημα ότι «Η Γαλλία είναι μια δύναμη που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο. Σέβεται το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχει προεξάρχοντα ρόλο, είναι η μόνη πυρηνική δύναμη της ΕΕ, της κοινής μας ευρωπαϊκής οικογένειας. Και η στήριξη της Γαλλίας σε οποιαδήποτε απειλή αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι για μας ένα πολύ σημαντικό στοιχείο».

