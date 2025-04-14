Για αιφνιδιασμό κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Συμεών Κεδίκογλου, Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για πρόταση προς το ΚΥΣΕΑ απόκτησης και 4ης φρεγάτας Belharra, υπογραμμίζοντας ότι δεν έγινε αναφορά επί του θέματος στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής.

«Στην ενημέρωση της Επιτροπής Εξοπλιστικών της Βουλής από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τον προγραμματισμό του Υπουργείου, λίγες μέρες πριν, αν και η εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης μας δεσμεύει στα υπόλοιπα, μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι δεν έγινε θεσμικά αναφορά για τέταρτη φρεγάτα Belharra, όπως μάθαμε σήμερα από τα μέσα ενημέρωσης, κατά τη συνάντηση του Υπουργού με τον ομόλογό του της Γαλλίας, Σ. Λεκορνί» αναφέρει ο κ. Κεδίκογλου.

«Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ο Υπουργός δήλωσε «Θα προτείνω στο ΚΥΣΕΑ την απόκτηση 4ης φρεγάτας Belharra», στην από κοινού συνέντευξη επάνω στη γαλλική φρεγάτα «Alsace» σημειώνει.

Ο ίδιος τονίζει ότι «σε πλήρη, δηλαδή, αντίθεση με την ορθή και καθιερωμένη πρακτική, η εισήγηση για τις προμήθειες να γίνεται από την στρατιωτική ηγεσία προς την πολιτική και όχι το αντίστροφο. Δεν γνωρίζουμε αν οι συγκεκριμένες δηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης και εξευμενισμού της Γαλλίας για το θέμα προμήθειας ή μη της Τουρκίας με τους γαλλικούς πυραύλους Meteor».

Καταλήγοντας, ο κ. Κεδίκογλου τονίζει ότι «δύο ακόμη ενδιαφέροντα σημεία από τη σημερινή συνάντηση ήταν η αναφορά του Γάλλου Υπουργού Άμυνας για τον εξοπλισμό που απέστειλε η Ελλάδα στην Ουκρανία, καθώς και -κυρίως- η ενημέρωση από τον Έλληνα Υπουργό για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να ενισχύσει τις Λιβανικές ένοπλες δυνάμεις».

«Είναι σίγουρο ότι απαιτούνται από την κυβέρνηση εξηγήσεις, τόσο προς τα κόμματα, όσο κυρίως και προς την ελληνική κοινή γνώμη!»



Πηγή: skai.gr

