Η συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα της άμυνας δεν μπορεί να είναι αντίθετη στα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ και στις ευρωπαϊκές αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική και άμυνα, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή συνάντηση με τον Γάλλο υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνού.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας του συνόλου των κρατών-μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής της, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την ευρωπαϊκή άμυνα και την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, σε συνέχεια της παρουσίασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προγράμματος ReArm Europe.

Στο πλαίσιο αυτό ανταλλάγησαν απόψεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συλλογικής άμυνας και την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, καθώς και για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός και ο Γάλλος υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων είχαν τον εξής διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά στην Αθήνα. Η Γαλλία είναι ένας από τους πιο στενούς εταίρους της Ελλάδας. Στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας έχουμε εγκαθιδρύσει μια πολύ σημαντική στρατηγική εταιρική σχέση, που εμβαθύνεται διαρκώς.

Καταλαβαίνω ότι είχατε μια πολύ καλή συζήτηση με τον υπουργό κ. Δένδια. Είναι προφανές ότι η επίσκεψή σας είναι μεγάλης σημασίας, επίσης επειδή η αμυντική συνεργασία βρίσκεται σήμερα στην κορυφή της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δύο χώρες μας θεωρούν ότι το σχέδιο ReArm προσφέρει μια στέρεη βάση για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας στόχος για τον οποίο έχουμε εργαστεί από κοινού, εξ αρχής, με τον Πρόεδρο Macron. Στόχος είναι να ενισχύσουμε, ως Ένωση, το επίπεδο ετοιμότητάς μας και τις δυνατότητες της αμυντικής μας βιομηχανίας, να μειώσουμε τις εξαρτήσεις μας και όχι να τις διατηρήσουμε.

Ειδικότερα, πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας απέναντι σε χώρες που δρουν με τρόπο που αντιβαίνει στα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα ασφαλείας και άμυνας όλων των κρατών μελών, χωρίς καμία εξαίρεση.

Αγαπητέ Υπουργέ, σας ευχαριστώ και πάλι για την επίσκεψή σας».

Sébastien Lecornu: «Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ, για τη φιλοξενία σας, κάθε φορά που έρχομαι στην Αθήνα μεριμνάτε και μου αφιερώνετε μέρος του χρόνου σας.

Λαμβάνοντας υπόψη πάντα την ποιότητα της συνεργασίας, επαγγελματικής αλλά και προσωπικής που διατηρείτε με τον Πρόεδρο Macron, δεν χρειάζεστε Υπουργούς για να υπάρξει πρόοδος και στις δύο. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε.

Σε κάθε περίπτωση, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση εργασίας σήμερα το πρωί με τον δικό σας Υπουργό Άμυνας, εξετάσαμε προφανώς τα επιχειρησιακά ζητήματα, τις στάσεις. Σας ευχαριστώ για τον τρόπο που η Ελλάδα υποδέχθηκε τις στάσεις των πλοίων μας, σε μια χώρα όπου το Πολεμικό μας Ναυτικό κάνει περισσότερες στάσεις, συμπεριλαμβανομένου προφανώς του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle και της ομάδας συνοδείας.

Αξιοποιήσαμε επίσης την ευκαιρία, σήμερα το πρωί, για να συζητήσουμε την κατάσταση στο Λίβανο, την κατάσταση στα Βαλκάνια, την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, προφανώς τα ζητήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, και επιπρόσθετα, την ενίσχυση της άμυνάς μας, μέσα και από τις διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε με διαφορετικούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, γύρω από το σχέδιο ReArm. Και προκειμένου να διατηρηθεί μια συνέχεια στον ναυπηγικό - ναυτιλιακό κλάδο, γιατί προφανώς είναι ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα είναι ηγέτιδα και ένας προνομιούχος εταίρος. Σας ευχαριστώ και πάλι, κ. Πρωθυπουργέ».

Πηγή: skai.gr

