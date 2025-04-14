Οι επόμενες κινήσεις της Αθήνας για το καλώδιο

Της Δώρας Αντωνίου

Κομβική θεωρείται η εβδομάδα που αρχίζει για τις αποφάσεις που θα ληφθούν, όσον αφορά τη συνέχιση των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.

Η μικρή αναβολή της έναρξης των ερευνών που αποφασίστηκε την περασμένη εβδομάδα, πυροδότησε μια σειρά από σενάρια, ωστόσο κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν ότι το έργο θα προχωρήσει και παραπέμπουν στην πρόσφατη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος τόνισε ότι «το έργο θα προχωρήσει και θα γίνει σε χρόνο κατάλληλο". Ανέφερε, επίσης, ότι ”Θα προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου. Να θυμίσω ότι πρόκειται για ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση το οποίο προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο».

Σήμερα ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Αμυνας της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος θα συναντηθεί επίσης με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια.

Λίγες μέρες πριν την έλευση του Γάλλου υπουργού, εισήλθε σε ελληνικά ύδατα το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ, το οποίο προχθές έφτασε στον Φαληρικό όρμο. Η στήριξη της Γαλλίας στην ολοκλήρωση του έργου πόντισης του καλωδίου είναι δεδομένη, καθώς γαλλικών συμφερόντων εταιρεία συμμετέχει με κομβικό ρόλο στο πρότζεκτ. Η ελληνική πλευρά προσβλέπει, επίσης, και στη στήριξη του Ισραήλ, αλλά και σε άσκηση επιρροής της κυβέρνησης Νετανιάχου στη νέα αμερικανική ηγεσία στην ίδια κατεύθυνση.

Η απόφαση για μικρή αναβολή της έναρξης των ερευνών φαίνεται ότι κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν εξυπηρετούν στη δεδομένη διεθνή συγκυρία βεβιασμένες κινήσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις. Κρίθηκε, δηλαδή, ότι θα πρέπει να γίνει όλη η απαραίτητη προεργασία ώστε όταν ανακοινωθεί η επανέναρξη των ερευνών, οι εργασίες να προχωρήσουν κανονικά, χωρίς νέες καθυστερήσεις και πισωγυρίσματα.

Τη Μεγάλη Τετάρτη αναμένεται να συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ, όπου θα συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις και το χρονοδιάγραμμα. Η Αθήνα καταγράφει, παράλληλα, τις αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας, όπως αυτές καταγράφονται στα μέσα ενημέρωσης της γείτονος και η εικόνα δεν είναι ενθαρρυντική. Οι προσπάθειες, ωστόσο, για εξεύρεση κοινού τόπου δεν έχουν εγκαταλειφθεί. Μένει να φανεί εάν θα αποδώσουν καρπούς και με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Ο πρωθυπουργός, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Monocle» υπογράμμισε τη σημασία διατήρησης διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία. “Ακόμα και αν συμφωνούμε ότι διαφωνούμε σε σημαντικά ζητήματα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν διαρκώς συνθήκες έντασης, ούτε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να διερευνήσουμε ευκαιρίες για την ενίσχυση της σχέσης μας σε άλλα μέτωπα. Και, ασφαλώς, αυτό απαιτεί ειλικρινείς και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, τους οποίους νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό, ακόμα και όταν διαφωνούμε, να μπορούμε να συνομιλούμε ανοιχτά" τόνισε.

Στην Αθήνα κρατούν ως θετικό ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, κινήθηκε σε αντίστοιχους τόνους και ανέφερε ότι «στοχεύουμε στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος και εργαζόμαστε για τη διατήρηση της θετικής ατμόσφαιρας με τη γειτονική μας Ελλάδα».

Πέραν του θέματος του καλωδίου, για το οποίο η Αθήνα προσβλέπει στη γαλλική στήριξη, στη σημερινή συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Λεκορνί αναμένεται να τεθούν τα θέματα αμυντικής συνεργασίας, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το θέμα της πώλησης των πυραύλων Meteor στην Τουρκία, καθώς η Γαλλία είναι συμπαραγωγός χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.