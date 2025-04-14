Πολλά ενδιαφέροντα στιγμιότυπα «χάρισε» η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Φοιτητικό Οικοτροφείο της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ένα από αυτά καταγράφηκε την ώρα που έβγαινε από το κτίριο. Ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε σε όλους «καλό Πάσχα», ενώ φωτογραφήθηκε με αρκετούς νέους. Προτού φύγει ζήτησε να δει τα παιδιά από την Ουκρανία. Τρεις νέοι εμφανίστηκαν, συστήθηκαν με τον πρωθυπουργό, με τον κ. Μητσοτάκη στο τέλος να τους λέει «εύχομαι σύντομα να τελειώσει αυτή η τραγωδία».

Αμέσως μετά, προχωρώντας προς την έξοδο της εγκατάστασης για να συναντήσει πολίτες σε καφέ της Αγίας Βαρβάρας, ο κ. Μητσοτάκης συνάντησε το σκυλί της ΕΛ.ΑΣ, τη Λάρα και είχε μαζί της θερμό χαιρετισμό. Στη συνέχεια έτυχε υποδοχής με χειροκροτήματα σε κοντινό καφέ, όπου φωτογραφήθηκε και συνομίλησε με πολλούς κατοίκους. Εκεί ευχήθηκε σε όλους «Καλό Πάσχα», ενώ εξήγησε ότι δεν ήρθε για να απευθύνει ομιλία, ωστόσο είπε: «Να θυμάστε ότι τα καλύτερα έρχονται».

Σε άλλο σημείο της παρουσίας του εκεί, ακούστηκε μια γυναίκα να φωνάζει «Μητσοτάκη είσαι κούκλος από κοντά», με τους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν.

