Επίσκεψη στο Φοιτητικό Οικοτροφείο της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Αγία Βαρβάρα, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης φτάνοντας στον χώρο συνομίλησε με τους νέους, περίπου 70 στον αριθμό από 16 χώρες, και εξήρε τον ρόλο του Οικοτροφείου. Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεσμεύτηκαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη στήριξη του Οικοτροφείου αλλά και τη δημιουργία άλλων αντίστοιχων δομών.

Σύμφωνα με την Αποστολική Διακονία παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην πάροδο των ετών «το θεολογικό οικοτροφείο συνέχισε τη λειτουργία του και τη προσφορά του στην Εκκλησία. Δεκάδες Επίσκοποι και Καθηγητές Πανεπιστημίων, εκατοντάδες Αρχιμανδρίτες, Πρωτοπρεσβύτεροι και λαϊκοί θεολόγοι συγκαταλέγονται στον κατάλογο των οικότροφων. Ακόμα εκατοντάδες ομόδοξοι και ετερόδοξοι αδελφοί μας, οι οποίοι σήμερα κατέχουν μεγάλες θέσεις στην Εκκλησία και πολιτεία της πατρίδας τους έζησαν και σπούδασαν τα θεολογικά γράμματα στο οικοτροφείο».

Πηγή: skai.gr

