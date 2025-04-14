Η Ελλάδα υπέγραψε τη Δευτέρα συμφωνία για την αγορά 16 πυραύλων κατά πλοίων Exocet από τη Γαλλία.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και τον ομόλογό του των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος επισκέπτεται την Αθήνα.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τη συνάντηση «γόνιμη και ειλικρινή στο πλαίσιο των μακροχρόνιων παραδοσιακών μας δεσμών, των κοινών μας αξιών, της κοινής εμπιστοσύνης, του αλληλοσεβασμού» και πρόσθεσε: «Επιβεβαιώσαμε το αυτονόητο, ότι Ελλάδα και Γαλλία είναι στενοί σύμμαχοι και φίλοι, ότι μοιράζονται την ίδια αντίληψη για τις εξελίξεις στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή μας».

Αναφερόμενος στη διμερή συμφωνία στρατηγικής εθνικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας, που υπογράφηκε το 2021, για την άμυνα και την ασφάλεια, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «με το άρθρο 2 διασφαλίζεται η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα και των δύο εθνών όπως και τα κοινά μας συμφέροντα».

«Η Ελλάδα είναι πάντοτε βέβαιη ότι η Γαλλία θα λαμβάνει υπόψη στις αποφάσεις της την ασφάλεια της Ελλάδας και την ανάγκη να διατηρεί η χώρα μας συγκριτικό τεχνολογικό πλεονέκτημα αποτροπής έναντι των δυνάμεων του αναθεωρητισμού. Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά απειλείται» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την ανανέωση της συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας.

«Έχουμε ήδη μια στενή συνεργασία» συνέχισε, «που αντικατοπτρίζεται με την απόκτηση τριών φρεγατών Belharra και τη συζήτηση για την απόκτηση της τέταρτης, την απόκτηση των Rafale που με τα όπλα τους αποτελούν κλειδί για την αποτροπή και την Άμυνα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Υπογράμμισε, δε, ότι σήμερα, μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του, υπογράφηκε η διακρατική σύμβαση για την προμήθεια 16 βλημάτων Exocet από την Ελλάδα.

«Έχει αρχίσει», συμπλήρωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «να δημιουργείται μια στενή συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας» ενώ αναφέρθηκε στο πρώτο Ελληνο-γαλλικό συμπόσιο καινοτομίας στην Άμυνα που διοργανώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 στην Αθήνα.

Επανέλαβε ότι Ελλάδα και Γαλλία μετέχουν από κοινού σε αποστολές και αναφέρθηκε ενδεικτικά στην επιχείρηση «Ασπίδες», ενώ για την ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία και τη βιομηχανία, εξήγησε ότι «η Ελλάδα εκτιμά τη συνεισφορά της Γαλλίας για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού περιβάλλοντος» στο πλαίσιο της μείωσης των εξαρτήσεων της ΕΕ από τρίτους.

Για τη χρηματοδότηση προς τρίτους, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι «πρέπει να περιορίσουμε τη χρηματοδότηση προς τρίτους» αναφερόμενος «σε αυτούς που δρουν με αμφίβολης αξιοπιστίας τρόπο όσον αφορά τα στρατηγικά συμφέροντα της πατρίδας μας».

Διατύπωσε, επίσης, τις απόψεις της Ελλάδας για το σχέδιο κανονισμού SAFE και τόνισε: «Πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά τα ζητήματα ασφάλειας όλων των κρατών-μελών της ΕΕ. Πρέπει να υπάρξουν σαφή κριτήρια επιλεξιμότητας. Εμείς πιστεύουμε και σε ποιοτικό και σε ποσοτικό κριτήριο».

«Ποιοτικά», πρόσθεσε, «η συνεργασία να περιλαμβάνει εταίρους που συμμερίζονται τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ και ποσοτικά να εκπληρώνουν ένα ελάχιστο όριο συμμόρφωσης με την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική Ασφάλειας. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς χώρες με πλήρη απόκλιση από την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική Ασφάλειας να συμμετέχουν στον SAFE».

Αναγνώρισε, ακόμη, τις προσπάθειες της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής Άμυνας. «Είμαστε απολύτως έτοιμοι να συνεργαστούμε με τη Γαλλική Δημοκρατία σε αυτό» είπε.

Συζητήσαμε, επίσης, ανέφερε ο κ. Δένδιας, μια σειρά από θέματα όπως η Ουκρανία, η Ανατολική Μεσόγειος, το Αιγαίο, η Μέση Ανατολή αλλά και για τη Βόρεια Αφρική, για το Σαχέλ.

Ακόμη, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Γάλλο ομόλογό του για το πρόσφατο ταξίδι του στον Λίβανο και την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να ενισχύσει τις λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις ενώ για τη Συρία ο κ. Δένδιας υπογράμμισε «την ανάγκη προστασίας όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων» κάνοντας εκτεταμένη αναφορά στη χριστιανική κοινότητα.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός ευχαρίστησε τον κ. Δένδια για τη θερμή υποδοχή και ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «το ζήτημα της θαλάσσιας Άμυνας είναι ο θεμέλιος λίθος» των ελληνο-γαλλικών συζητήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που βλέπουμε τη θαλάσσια οδό να γνωρίζει μια τέτοια αστάθεια και αποσταθεροποίηση» διευκρίνισε ο κ. Λεκορνού. «Τόσο η Ελλάδα όσο και η Γαλλία είναι δύο μεγάλα ναυτικά έθνη» συμπλήρωσε.

Ευχαρίστησε, δε, για τον τρόπο που έχει υποδεχθεί η Ελλάδα «το σύνολο του γαλλικού ναυτικού αλλά και το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ».

«Η ανάγκη σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο θέτει τον τόνο για το βιομηχανικό κομμάτι και όχι το ανάποδο» ξεκαθάρισε ο κ. Λεκορνού. Μιλήσαμε, συνέχισε, για τις «διαφορετικές ικανότητες που έχουμε» και σε αυτό το πλαίσιο συζητήσαμε «για τα Μιράζ και τα Rafale» αλλά και για το σύνολο του Ναυτικού.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία και για τα όπλα που δόθηκαν στην Ουκρανία.

Για τον ηλεκτρονικό πόλεμο, τόνισε ότι «είδαμε τις ανάγκες» ενώ ξεκαθάρισε ότι υπάρχει «κοινή επιθυμία να προχωρήσει το ζήτημα με την τέταρτη φρεγάτα (Belharra)». «Θα γράψουμε ένα νέο κύκλο μαζί» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λεκορνού.

Λεκορνού: Θυγατρική της Naval Group στην Ελλάδα

Ο κ. Λεκορνού τόνισε ακόμη ότι «δυνάμει των αποφάσεων της Ελλάδας», η Γαλλία «θα ζητήσει από τη Naval Group να συμπληρώσει την παρουσία της στη χώρα μας» και σε αυτό το πλαίσιο, συμπλήρωσε, «θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια θυγατρική της Naval Group στην Ελλάδα, πάντοτε φυσικά σε συνδυασμό και επαφή με τους τοπικούς παίκτες και κατά κύριο λόγο με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά».

Χαρακτήρισε το διακύβευμα «πολύ σημαντικό για την τοπική εργασία» αλλά και «πολύ σημαντικό ζήτημα για την ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας αλλά ταυτόχρονα και ένα σημείο διασφάλισης προς τη στρατιωτική ηγεσία, που θα έχει ένα σημείο αναφοράς τοπικά, έναν τοπικό συνομιλητή».

«Θα συνεχίσουμε», ξεκαθάρισε, «να δουλεύουμε μαζί σε ένα σύνολο πυρομαχικών» ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία με την MBDA για τους πυραύλους Exocet προσθέτοντας ότι πρέπει «τα πλοία και τα αεροπλάνα να φέρουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό».

«Η Γαλλία πρέπει και αυτή να ανανεώσει τον δικό της εξοπλισμό» είπε και συνέχισε λέγοντας ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τελεσίδικο» διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η αύξηση των πλοίων του γαλλικού ναυτικού, ενώ σημείωσε ότι αυτό θέτει ζητήματα παραγωγής «καθώς όσο πιο μεγάλη είναι η ζήτηση τόσο πιο μεγάλη πρέπει να είναι και η παραγωγή εξοπλισμού και πυρομαχικών».

«Πρέπει να δούμε από κοινού πώς θα γίνει αυτή η μελλοντική παραγωγή και ποιος είναι ο βαθμός αυτονομίας που θέλουμε να επιτύχουμε και συνεπώς σε αυτό το πλαίσιο η συνεργασία μας αποτελεί το θεμέλιο λίθο» υπογράμμισε ο κ. Λεκορνού.

Πηγή: skai.gr

