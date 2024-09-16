Δεν θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας όπως ξεκαθαρίζει ο ίδιος με ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Στην δική μας Αριστερά ο αγώνας για ιδέες και αξίες, δεν πάει «πακέτο» με θέσεις και αξιώματα» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Διονύσης Τεμπονέρας.

«Είμαι και εγώ εργαζόμενος, άνθρωπος της δουλειάς και του μόχθου που πασχίζει για ένα καλύτερο κόσμο και έτσι σκοπεύω να παραμείνω» καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Σε σχέση με δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και με αφορούν:

Δεν θα είμαι υποψήφιος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως δεν υπήρξα ποτέ υποψήφιος βουλευτής, δήμαρχος, ευρωβουλευτής, περιφερειάρχης κλπ.

Στην δική μας Αριστερά ο αγώνας για ιδέες και αξίες, δεν πάει «πακέτο» με θέσεις και αξιώματα.

Μας έμαθαν βλέπεις να δίνουμε, χωρίς να ζητάμε τίποτα.

Είμαι και εγώ εργαζόμενος, άνθρωπος της δουλειάς και του μόχθου που πασχίζει για ένα καλύτερο κόσμο και έτσι σκοπεύω να παραμείνω.»

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τεμπονέρας είχε παραιτηθεί από τα όργανα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης λίγες ημέρες μετά τις ευρωεκλογές τον περασμένο Ιουνίου, ασκώντας κριτική στην ηγεσία του Στέφανου Κασσελάκη.

Πηγή: skai.gr

