«Δεν υπήρχε αίτημα του ΟΣΕ για καθαρισμό», αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ ο υπουργος Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης μετά το περιστατικό πτώσης δέντρου, στο οποίο προσέκρουσε τρένο μεταξύ των σταθμών Σφενδάλης και Αφιδνών.

«Υπάρχει νόμος από το 1979 σύμφωνα με τον οποίο ο σιδηρόδρομος υποχρεούται να καθαρίζει 10 μέτρα εκατέρωθεν των γραμμών» ανέφερε ο κ. Σκυλακακης.

Απο την πλευρά του ο Παναγιώτης Τερεζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ ανεφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Άρη Πορτοσάλτε ότι υπάρχει προτεραιότητα να κοπούν τα πιο επικίνδυνα και αυτό το δέντρο ήταν στην επόμενη εργολαβία.

Τόνισε οτι έχουν κοπεί ήδη 1.500 δέντρα απο τα 2.000 καμμένα στη γραμμή απο το Μενίδι μέχρι την Οινόη και πρόσθεσε ότι άλλα 500 με 600 βρίσκονται σε διαδικασία κοπής.

Για το περιστατικο με τα δύο τρένα του προαστιακού που παραλίγο να συγκρουστούν, την περασμενη Παρασκευη, μεταξύ των σταθμών Αθηνών και Αγίων Αναργύρων, ανέφερε οτι αντιμετωπίζεται ως σοβαρό και διερευνάται σε συνάρτηση με τα πορίσματα η αιτία για να μην επαναληφθεί.

Τόνισε, επίσης, οτι αναμένεται και η επίσημη απολογία του σταθμάρχη για να συνεχιστεί η διαδικασία περί πειθαρχικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.