Με ένα κείμενο-παρέμβαση προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, οι Διονύσης Τεμπονέρας, Αντώνης Κοτσακάς και Χάρης Τσιόκας ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από τα κομματικά όργανα, μιλώντας για «εξουσιοδοτισμό».

«Η τελευταία παρέμβαση του σ. Προέδρου κατέστησε σαφές, ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι, για λόγους αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού, απέναντι σε μια μετάλλαξη, αντί για μετεξέλιξη, με την οποία διαφωνούμε» αναφέρουν οι τρεις στο κείμενό τους και προσθέτουν ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι του λαού και των ψηφοφόρων του και είναι τουλάχιστον άκομψες οι αναφορές για «τον δικό μου ΣΥΡΙΖΑ».

Επίσης, διευκρινίζουν ότι «παραμένουμε στο ιδεολογικό και στο πολιτικό πλαίσιο, όπως αυτά έχουν καθοριστεί διαχρονικά με τις αποφάσεις συλλογικών οργάνων (διατηρώντας όμως ισχυρές επιφυλάξεις για συμπεριφορές μετάλλαξης)».

Το κείμενο-παρέμβαση

«Προς σ.Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Προς Γραμματέα της ΚΠΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Κοινοποίηση στα μέλη της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η ένταξη σε ένα πολιτικό φορέα γίνεται σε τρία πεδία: ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά.

Με αυτή την παρέμβαση μας καθιστούμε σαφές οι υπογράφοντες ότι αποχωρούμε από το Οργανωτικό σκέλος (για λόγους διολίσθησης σε έναν άνευ όρων «εξουσιοδοτισμό»).

Παραμένουμε όμως στο ιδεολογικό και στο πολιτικό πλαίσιο, όπως αυτά έχουν καθοριστεί διαχρονικά με τις αποφάσεις συλλογικών οργάνων (διατηρώντας όμως ισχυρές επιφυλάξεις για συμπεριφορές μετάλλαξης).

Η τελευταία παρέμβαση του σ. Προέδρου κατέστησε σαφές, ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι, για λόγους αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού, απέναντι σε μια μετάλλαξη, αντί για μετεξέλιξη, με την οποία διαφωνούμε.

Αποτελεί πεποίθηση μας η ανάγκη ανασύνθεσης του ευρύτερου αριστερού και προοδευτικού χώρου σε τροχιά προοδευτικής διακυβέρνησης με προγραμματική ενότητα. Και γνωρίζαμε εξ αρχής τις αντιδράσεις που θα προκαλούσε το εγχείρημα, προφανώς γιατί δεν συνάδει με κομματικές περιχαρακώσεις και ποικίλες προσωπικές στρατηγικές.

Άλλωστε, εμείς πρώτοι διατυπώσαμε την ανάγκη συγκρότησης κοινωνικού μετώπου, από τα κάτω για την προάσπιση της δημοκρατίας και των θεσμών.

Ξεκινήσαμε την προσπάθεια πολύ πριν από τις Ευρωεκλογές, με την ανοιχτή εκδήλωση στο θέατρο ΑΛΦΑ, με ευδιάκριτη τη στόχευση μας και επανήλθαμε την επαύριον των εκλογών με συγκεκριμένη πρόταση.

Πρόταση που κατά την άποψη μας σέβεται το μήνυμα της κοινωνίας και απαντά στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Καταστήσαμε σαφές, ότι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου παραμένουν στο σημερινό status, με απόλυτη αυτοτέλεια, ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική.

Τονίσαμε όμως ταυτόχρονα, την ανάγκη διερεύνησης των δυνατοτήτων για διαμόρφωση συμφωνίας στο προγραμματικό πεδίο. Παραμένουμε λοιπόν στρατευμένοι με στόχο την ανασύνθεση του προοδευτικού και αριστερού χώρου με βάση το αξιακό μας πλαίσιο .

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι του λαού και των ψηφοφόρων του και είναι τουλάχιστον άκομψες οι αναφορές για «τον δικό μου ΣΥΡΙΖΑ»

Ευχόμαστε και θα συμβάλουμε όπως και χιλιάδες στελέχη σ όλη τη χώρα, ώστε η κοινωνική αντιπολίτευση να αποκτήσει πολιτική έκφραση προς όφελος του λαού σε ευκρινή ορίζοντα κυβερνησιμοτητας.

Οι υπογράφοντες

Διονύσης Τεμπονέρας, μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Αντώνης Κοτσακάς, πρώην πρόεδρος επιτροπής δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Χάρης Τσιόκας, μέλος Οργανωτικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ -ΚΕ

Ενημέρωση : Το κείμενο παρέμβαση θα κατατεθεί και στη συνεδρίαση της ΚΕ»

Πηγή: skai.gr

