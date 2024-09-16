Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο ήταν καλεσμένος ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Αρχικά, προβαίνοντας σε μια παρατήρηση αναφορικά με τη δασική υπηρεσία μετά την πτώση δέντρων στο σιδηροδρομικό δίκτυο των Αφιδνών, ανέφερε πως «υπάρχει ένας νόμος από το '79 που λέει ότι ο σιδηρόδρομος υποχρεούται να καθαρίζει 10 μέτρα εκατέρωθεν όταν αυτό απαιτείται», προσθέτοντας:
«Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα αίτημα του ΟΣΕ για κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε δώσει εντολή καθαρισμού του δάσους από τον Απρίλιο για αποφυγή πυρκαγιών, με προτροπή μάλιστα της δασικής υπηρεσίας. Μόνο φέτος ο ΔΕΔΔΗΕ έχει κάνει μέχρι τώρα 50 εκατομμύρια καθαρισμούς γύρω από τις κολόνες και προφανώς όπου υπάρχει συγκοινωνιακό έργο κατά μείζονα εκεί θα κόψουμε. Διότι εκεί είναι και φυσική αντιπυρική ζώνη. Πλέον προσπαθούμε να έχουμε τη λογική της προστασίας του δάσους κι όχι του δέντρου».
«Έως και το 50% του νερού χάνεται στα δίκτυα»
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο τι θα γίνει με τους λογαριασμούς νερού και ρεύματος, ο κ. Σκυλακάκης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει οριζόντια αύξηση των τιμολογίων του νερού ούτε στο όριο του πληθωρισμού, ενώ όσον αφορά στις τιμές χονδρικής στο ρεύμα εκτίμησε ότι οι τιμές μεσομακροπρόθεσμες θα πάνε σε αποκλιμάκωση.
Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιθανές σημειακές αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού. Όπως είπε:
«Πλέον όλοι οι πάροχοι νερού θα περνούν την οποιαδήποτε αύξηση από έλεγχο μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων, που μέχρι τέλος του μήνα μπαίνει σε πλήρη λειτουργία. Ο έλεγχος βασίζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία που δεν σου λέει τίποτα άλλο πέραν του ότι οφείλεις να έχεις ρύθμιση κόστους, χωρίς κέρδος στο νερό. Το πρόβλημά μας είναι ότι πανελλαδικά χάνεται μέχρι 40-50% του νερού στα δίκτυα».
- Γκλέτσος στον ΣΚΑΪ: «Με τα χίλια θέλω τον Πολάκη για πρόεδρο - Αν επανεκλεγεί ο Κασσελάκης, θα πάω σπίτι μου»
- «Στο μικροσκόπιο» του τουρκικού τύπου οι αντιδράσεις των ελληνικών μέσων για τη «Γαλάζια Πατρίδα» στα σχολικά βιβλία
- Το πλάνο «κοντά στην κοινωνία» βάζει σε εφαρμογή το Μέγαρο Μαξίμου – Ποιοι θα το τρέξουν και τι επιδώκεται
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.