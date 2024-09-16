Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο ήταν καλεσμένος ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Αρχικά, προβαίνοντας σε μια παρατήρηση αναφορικά με τη δασική υπηρεσία μετά την πτώση δέντρων στο σιδηροδρομικό δίκτυο των Αφιδνών, ανέφερε πως «υπάρχει ένας νόμος από το '79 που λέει ότι ο σιδηρόδρομος υποχρεούται να καθαρίζει 10 μέτρα εκατέρωθεν όταν αυτό απαιτείται», προσθέτοντας:

«Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα αίτημα του ΟΣΕ για κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε δώσει εντολή καθαρισμού του δάσους από τον Απρίλιο για αποφυγή πυρκαγιών, με προτροπή μάλιστα της δασικής υπηρεσίας. Μόνο φέτος ο ΔΕΔΔΗΕ έχει κάνει μέχρι τώρα 50 εκατομμύρια καθαρισμούς γύρω από τις κολόνες και προφανώς όπου υπάρχει συγκοινωνιακό έργο κατά μείζονα εκεί θα κόψουμε. Διότι εκεί είναι και φυσική αντιπυρική ζώνη. Πλέον προσπαθούμε να έχουμε τη λογική της προστασίας του δάσους κι όχι του δέντρου».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Έως και το 50% του νερού χάνεται στα δίκτυα»

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο τι θα γίνει με τους λογαριασμούς νερού και ρεύματος, ο κ. Σκυλακάκης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει οριζόντια αύξηση των τιμολογίων του νερού ούτε στο όριο του πληθωρισμού, ενώ όσον αφορά στις τιμές χονδρικής στο ρεύμα εκτίμησε ότι οι τιμές μεσομακροπρόθεσμες θα πάνε σε αποκλιμάκωση.

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιθανές σημειακές αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού. Όπως είπε:

«Πλέον όλοι οι πάροχοι νερού θα περνούν την οποιαδήποτε αύξηση από έλεγχο μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων, που μέχρι τέλος του μήνα μπαίνει σε πλήρη λειτουργία. Ο έλεγχος βασίζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία που δεν σου λέει τίποτα άλλο πέραν του ότι οφείλεις να έχεις ρύθμιση κόστους, χωρίς κέρδος στο νερό. Το πρόβλημά μας είναι ότι πανελλαδικά χάνεται μέχρι 40-50% του νερού στα δίκτυα».

Πηγή: skai.gr

